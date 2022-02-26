Херсон, Миколаїв Одеса – йдуть потужні бої, але окупантам не вдасться закріпитися, – ОП
Українські військовослужбовці продовжують розбивати російських загарбників. Потужні бойові йдуть у Херсоні, Миколаєві та Одесі.
Цей напрямок вважається пріоритетним для країни-агресора. Про це під час брифінгу вранці 26 лютого повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує 24 канал.
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Окупанти хотіли там закріпитися, але немає жодного натяку на те, що їм це вдалося. І їм це не вдасться,
– наголосив посадовець.
Він також зазначив, що у Києві та його околицях ситуація контрольована Збройними силами України. Михайло Подоляк додав, що загарбники не мають жодної оперативно-тактичної переваги.
За його словами, це означає, що наша держава не просто вистояла, а перемагає у війні.
Михайло Подоляк дав брифінг: дивіться відео