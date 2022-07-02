Про небезпеку попередимо і до всіх сценаріїв готові, – ОП про ризики нападу Білорусі

Михайло Подоляк прокоментував спекуляції навколо можливого нападу з Білорусі. Радник керівника Офісу Президента наголосив, що до будь-яких сценаріїв готові.

Подоляк наголосив: якщо Олександр Лукашенко хоче довести, що білоруської армії не існує, вони можуть це зробити. Водночас наразі виглядає так, що Росія усією цією інформацією хоче збільшити панічні настрої в Україні.

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Щоб паралельно тривали обстріли українських міст крилатими ракетами, а паралельно поширювалася інформація, що начебто завтра буде ще якийсь наступ.

Ми все прекрасно розуміємо про цього дивного пана, на прізвище Лукашенко. Ми розуміємо, що він хоче бути одночасно і тут, і там. Такий собі Труффальдіно. Але при цьому ми точно розуміємо, що відбувається. До будь-яких сценаріїв готові. Про будь-яку небезпеку ми попередимо завчасно,

– заявив Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що на кордоні України з Білоруссю з оборонного боку все готово. Подоляк закликав спокійно працювати над тим, аби Україна перемогла у війні на своїх умовах.

У МВС заявили про можливі провокації

З боку Білорусі можливі провокації. Про це Євгеній Єнін – перший заступник голови МВС – заявив 2 липня.

Він повідомив, що мовиться про залучення диверсантів. Саме тому правоохоронці посилили контроль на блокпостах. Водночас ознак формування ударних угруповань наразі немає.

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Труффальдіно – герой твору Карла Гольдоні "Слуга двох панів".