В ОП пояснили, чому немає остаточного рішення щодо нового візиту Зеленського до США

Президент Володимир Зеленський збирається взяти участь в 76 сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку наприкінці вересня. Проте не виключено, що це може бути в онлайн-форматі.

Зеленський знову вирушить у США, якщо це матиме користь. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

До теми Поїздка в США ще не затверджена: Зеленський може виступити в ООН онлайн