В ОП пояснили, чому немає остаточного рішення щодо нового візиту Зеленського до США
Джерело:"Дом"
Президент Володимир Зеленський збирається взяти участь в 76 сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку наприкінці вересня. Проте не виключено, що це може бути в онлайн-форматі.
Зеленський знову вирушить у США, якщо це матиме користь. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.
До теми Поїздка в США ще не затверджена: Зеленський може виступити в ООН онлайн
Ймовірність поїздки – 50/50
За словами речника, президент увалюватиме рішення, зважаючи на доцільність.
Адже витратити купу часу – день туди, день назад на переліт – заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні. Повинна бути якась користь,
– сказав Никифоров.
Під користю прессекретар має на увазі домовленості, зустрічі, підписання документів. Тоді це виправдовує втрату часу. Тобто, якщо це буде просто церемоніальна поїздка, то Зеленський може вирішити не летіти. Однак, як зауважив Никифоров, зараз ймовірність поїздки – десь "50/50".
Про що говоритиме Зеленський на Генасамблеї ООН
Під час виступу Зеленський торкнеться теми Кримської платформи. В ООН входять 193 країни, тож кожна може приєднатися до декларації, підписаної на саміті 23 серпня.
"Це було б хорошим жестом", – додав прессекретар.Зверніть увагу! Раніше Никифоров казав, що президент поїде у США наприкінці вересня. Відкриття 76 Генеральної асамблеї ООН відбудеться 14 вересня, а загальні дебати – 3 21 по 27 вересня. Проте речник наголосив, що поїздка ще не затверджена.
Що відомо про попередній візит президента у США
- 30 серпня Зеленський відвідав США. У межах візиту він зустрівся з українською діаспорою у Чикаго, директором NASA Біллом Нельсоном та гендиректором Apple Тімом Куком.
- 1 вересня Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. За підсумками розмови президенти схвалили спільну заяву щодо стратегічного партнерства.