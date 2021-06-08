Немає ніяких істотних розбіжностей, – в ОП пояснили зміну заяви Байдена про НАТО й Україну

Після телефонної розмови очільників України та США, яка відбулася 7 червня, Білий дім та Офіс Президента оприлюднив дещо суперечливі позиції сторін. Згодом ОП виправив помилку, але навіть вона не змінила суті розмови.

Таку думку озвучив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу. Він зауважив, що правки, узгоджені з американською стороною, є абсолютно адекватними.

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Коментуючи ситуацію, Подоляк попросив "не шукати щось темне там, де світло". Він наголосив, що розмова між Зеленським та Байденом була предметна і з цілком конкретними визначеннями.

Чому трапилася помилка

Аби краще зрозуміти, як могла статися ця помилка, потрібно зрозуміти алгоритм дій після міжнародних розмов. Подоляк зауважив, що після телефонної розмови роблять первинний стейтмент, тобто звіт.

Первинний стейтмент, природно, робився, виходячи із загальної атмосфери розмови президентів і усних формулювань. Зокрема й формулювань щодо подальшого можливого ​​вступу нашої країни до НАТО,

– сказав Подоляк.

Однак, за словами радника глави ОП, трохи пізніше почалися консультації сторін щодо уточнення саме дипломатичних формулювань.

"На мій погляд, абсолютно робочий формат і абсолютно адекватні правки. Немає ніяких істотних підсумкових розбіжностей і близько", – підсумував він.

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Наостанок політик заявив, що важливо все ж перейти від слів до конкретних дій. Тому що дії для України – це абсолютно точне розуміння дат, логістики, підсумкових процедур.

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