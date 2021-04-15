ОП обговорив з офіційним Мадридом напруження біля кордону: прем'єр Іспанії приїде до Києва

Заступник керівника ОП Ігор Жовква провів телефонні переговори з радницею прем'єра Іспанії Еммою Апарісі. Головною темою розмови стало напруження через війська Росії біля українського кордону. Також Жовква та Апарісі обговорили візит прем'єра Іспанії до Києва.

У Мадриді теж стурбовані розвитком подій в українсько-російських відносинах. Апарісі наголосила, що Іспанія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

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Педро Санчес має намір відвідати Київ

Представники України та Іспанії обговорили ключові елементи та наповнення майбутнього візиту іспанського прем'єра Педро Санчеса до Києва. Зокрема, мовилось про підготовку двосторонніх документів.

Ігор Жовква сподівається, що керівництво Іспанії візьме участь у саміті "Кримської платформи" у серпні 2021 року.

Президент Володимир Зеленський телефоном спілкувався з главою уряду Іспанії Педро Санчесом у січні 2021 року.

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Що відомо про війська Росії біля українського кордону

Про зростання військової напруги повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак на початку квітня. Українські розвідники кажуть, що незабаром кількість російських військових може зрости до 110 тисяч. Підтримку Україні у протистоянні з Росією висловили країни-члени НАТО.