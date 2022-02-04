В ОП стверджують, що Зеленський не бачив відео ДТП з Трухіним

В ОП стверджують, що Володимир Зеленський не бачив відео з нагрудної камери поліцейський, який перебував на місці ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна.

Відповідну заяву в Офісі Президента зробили у відповідь на запит журналістів. Там також пояснили, що про вказане провадження главі державі ніхто не доповідав. Адже йому не повідомляють про дорожньо-транспортні пригоди, в яких обійшлося без загиблих.

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Володимир Зеленський і Андрій Єрмак не ознайомлювались із записом (з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика з місця ДТП за участі Трухіна – 24 канал),

– зазначили в ОП.

Окрім цього, в Офісі Президента запевнили, що президент і глава ОП не спілкувалися з народним депутатом щодо аварії. І той не приходив до приймальні глави держави після 23 серпня.

ДТП за участі Трухіна: що відомо

Народний депутат Трухін потрапив у дорожньо-транспортну пригоду 23 серпня 2021 року.

Журналісти 1 лютого оприлюднили розслідування щодо аварії за участі парламентаря. Зокрема вперше показали відео з нагрудної камери поліцейського, який перебував на місці.

Водночас представникам ЗМІ вдалося поспілкуватися з правоохоронцем, який прибув туди одним із перших. За його словами, Трухін намагався залишити місце інциденту.

Нардепа не відпускали, тож він спробував домовитися та, ймовірно, пропонував 150 тисяч.

Володимир Зеленський заявив, що повністю підтримує позицію партії "Слуга народу" про вигнання Трухіна зі своїх лав. Політсила 2 лютого оголосила про своє рішення.

Розслідування журналістів "Української правди" про аварію з Трухіним: дивіться відео