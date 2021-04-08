Чи піде Зеленський на другий президентський термін: в ОП дали відповідь

В Офісі Президента заявили, що точної відповіді щодо другого президентського терміну Володимира Зеленського ще немає. Адже чинний очільник України ще не ухвалив жодне рішення.

Відповідне питання "накрутили" засоби масової інформації. Про в інтерв'ю заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

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Зеленський не вирішив, чи піде на другий термін

За його словами, відповідне питання ще не розв'язане. Щойно Зеленський вирішить – про це дізнається його команда і всі громадяни України.

Можна сказати, воно (питання – 24 канал) трохи накручене ЗМІ, якимись конспіративними думками в телеграмі. Рішення ухвалятиме особисто президент. Коли він його ухвалить, я думаю, що скаже не тільки своїй команді, а й загалом населенню України,

– зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, що упродовж президентської кампанії 2019 року Зеленський заявив, що залишиться лише на один термін. Але пізніше він сказав, що йому не вистачить однієї каденції, щоб виконати усі свої передвиборчі обіцянки.

Друга каденція Зеленського

Вперше Зеленський заговорив про другу каденцію наприкінці травня 2020 року, зазначивши, що подумає над цим.

Його дружина відзначила, що її чоловік не обговорював з нею цю тему.

Народний депутат Гео Лерос заявив, що під час свого дня народження Президент України повідомив, що планує йти на другий термін.

Що говорять у "Слузі народу" про другий термін Зеленського