В ОП відреагували на пропозицію Путіна щодо гуманітарної місії у Костянтинівці

Російський диктатор Володимир Путін запропонував провести гуманітарну місію в Костянтинівці на Донеччині за прикладом Олешок. В Офісі Президента України пояснили, для чого Росія може використати таку операцію.

Про це журналістам розповів радник Президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Як в ОП відреагували на пропозицію Путіна?

За словами Литвина, росіяни можуть використати гуманітарну операцію в Костянтинівці для перекидання військових і техніки, як це вже сталося під час аналогічної місії в Олешках на Херсонщині.

Водночас радник президента наголосив, що необхідно з'ясувати всі деталі запропонованої операції.

Що Путін пропонував щодо Костянтинівки?

Нагадаємо, 12 листопада Володимир Путін запропонував організувати гуманітарну місію в Костянтинівці за прикладом Олешок. Російський диктатор стверджував, що його армія нібито контролює місто та готова забезпечити безпеку операції.

За його словами, російським військам знадобиться п'ять діб для розмінування території. Путін також запропонував доручити організацію місії омбудсменам України та Росії й запросити іноземних журналістів, зокрема зі США.

Водночас, як писав 24 Канал, за даними ISW, російські війська використали гуманітарне перемир'я в Олешках, щоб повернути раніше втрачені позиції. Окупанти також завезли додаткове озброєння та техніку й облаштували нові позиції для операторів безпілотників.