Є три найбільші виклики: що може стати на заваді опалювальному сезону
Через велику війну, яку росія розпочала проти України, у багатьох населених пунктах цьогоріч будуть проблеми із газопостачанням. Тож потрібно вже бути готовим до зими.
Про це в ефірі 24 каналу сказав Олександр Слобожан – виконавчий директор Асоціації міст України. Він назвав три найбільші виклики перед опалювальним сезоном.
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За його словами, цьогоріч опалювальний сезон буде не схожим на інші, хоча кожного року є складнощі.
- Перший виклик – руйнування критичної інфраструктури внаслідок воєнних дій
Зараз через ракетні удари або ж через військові дії на суходолі в Україні зруйновано 360 таких об'єктів. Із них – 6 серйозних ТЕЦ. Решта – це котельні, пункти теплопропуску, теплотраси та інші.
"Однак я зразу хочу сказати, що уряд виділив фінансове забезпечення для відновлення Чернігівської, Охтирської та Кременчуцької ТЕЦ. Тобто там, де можуть виникнути серйозні проблеми. Щодо інших станцій та об'єктів питання теж розглядають", – наголосив Слобожан.
- Другий виклик – пов'язаний із фінансовою дисципліною
Тобто, мовиться про сплату за комунальні послуги споживачами: як населенням, так і бізнесом та бюджетними установами.
Фахівець пояснив, що це викликано війною тому, що багато житлової та комерційної інфраструктури зруйноване. Тому за послуги сплачувати іноді немає можливостей.Увага! На цей випадок у держбюджеті вже передбачено 14 мільярдів гривень.
- Третій виклик – наявність енергоресурсів
Мовиться про газ, мазуту чи вугілля. Наразі ж формують баланс цих ресурсів, щоб забезпечити запас на опалювальний сезон.
І підсумував, що уряди місцевого самоврядування мають бути готовими до найгірших сценаріїв, оскільки ми живемо в умовах війни.
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Газова криза та Україна: коротко
- 18 серпня газові контракти у Європі знову перевищили позначку у 2 500 доларів за тисячу кубометрів. Це в 11 разів вище, ніж газ зазвичай коштує в цю пору року. Причина – штучно створена росією газова криза.
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