Є три найбільші виклики: що може стати на заваді опалювальному сезону

20 серпня 2022 , 16:57
Читать новость на русском

Через велику війну, яку росія розпочала проти України, у багатьох населених пунктах цьогоріч будуть проблеми із газопостачанням. Тож потрібно вже бути готовим до зими.

Про це в ефірі 24 каналу сказав Олександр Слобожан – виконавчий директор Асоціації міст України. Він назвав три найбільші виклики перед опалювальним сезоном.

Увага Є райони, де велика біда, – експерт припустив, чи вистачить українцям взимку газу

За його словами, цьогоріч опалювальний сезон буде не схожим на інші, хоча кожного року є складнощі.

  • Перший виклик – руйнування критичної інфраструктури внаслідок воєнних дій

Зараз через ракетні удари або ж через військові дії на суходолі в Україні зруйновано 360 таких об'єктів. Із них – 6 серйозних ТЕЦ. Решта – це котельні, пункти теплопропуску, теплотраси та інші. 

"Однак я зразу хочу сказати, що уряд виділив фінансове забезпечення для відновлення Чернігівської, Охтирської та Кременчуцької ТЕЦ. Тобто там, де можуть виникнути серйозні проблеми. Щодо інших станцій та об'єктів питання теж розглядають", – наголосив Слобожан.

  • Другий виклик – пов'язаний із фінансовою дисципліною

Тобто, мовиться про сплату за комунальні послуги споживачами: як населенням, так і бізнесом та бюджетними установами.

Фахівець пояснив, що це викликано війною тому, що багато житлової та комерційної інфраструктури зруйноване. Тому за послуги сплачувати іноді немає можливостей.

Увага!  На цей випадок у держбюджеті вже передбачено 14 мільярдів гривень.
  • Третій виклик – наявність енергоресурсів

Мовиться про газ, мазуту чи вугілля. Наразі ж формують баланс цих ресурсів, щоб забезпечити запас на опалювальний сезон.

І підсумував, що уряди місцевого самоврядування мають бути готовими до найгірших сценаріїв, оскільки ми живемо в умовах війни.

Українців чекає складний опалювальний сезон: дивіться відео

 

Газова криза та Україна: коротко

  • 18 серпня газові контракти у Європі знову перевищили позначку у 2 500 доларів за тисячу кубометрів. Це в 11 разів вище, ніж газ зазвичай коштує в цю пору року. Причина – штучно створена росією газова криза.
  • Європа стала на бік України, коли росія підступно почала повномасштабну агресію проти нашої держави. За це путін вирішив покарати Європу та перекрити їй газовий вентиль.
  • Віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила про те, що найгірша ситуація з газопостачанням на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Це міста Енергодар, Мелітополь, Бердянськ та інші.

 

Автор: Аліна Оліховська