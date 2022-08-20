Є три найбільші виклики: що може стати на заваді опалювальному сезону

Через велику війну, яку росія розпочала проти України, у багатьох населених пунктах цьогоріч будуть проблеми із газопостачанням. Тож потрібно вже бути готовим до зими.

Про це в ефірі 24 каналу сказав Олександр Слобожан – виконавчий директор Асоціації міст України. Він назвав три найбільші виклики перед опалювальним сезоном.

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За його словами, цьогоріч опалювальний сезон буде не схожим на інші, хоча кожного року є складнощі.

Перший виклик – руйнування критичної інфраструктури внаслідок воєнних дій

Зараз через ракетні удари або ж через військові дії на суходолі в Україні зруйновано 360 таких об'єктів. Із них – 6 серйозних ТЕЦ. Решта – це котельні, пункти теплопропуску, теплотраси та інші.

"Однак я зразу хочу сказати, що уряд виділив фінансове забезпечення для відновлення Чернігівської, Охтирської та Кременчуцької ТЕЦ. Тобто там, де можуть виникнути серйозні проблеми. Щодо інших станцій та об'єктів питання теж розглядають", – наголосив Слобожан.

Другий виклик – пов'язаний із фінансовою дисципліною

Тобто, мовиться про сплату за комунальні послуги споживачами: як населенням, так і бізнесом та бюджетними установами.

Фахівець пояснив, що це викликано війною тому, що багато житлової та комерційної інфраструктури зруйноване. Тому за послуги сплачувати іноді немає можливостей.

Третій виклик – наявність енергоресурсів

На цей випадок у держбюджеті вже передбачено 14 мільярдів гривень.

Мовиться про газ, мазуту чи вугілля. Наразі ж формують баланс цих ресурсів, щоб забезпечити запас на опалювальний сезон.

І підсумував, що уряди місцевого самоврядування мають бути готовими до найгірших сценаріїв, оскільки ми живемо в умовах війни.

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