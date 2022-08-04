Як у прифронтовому Харкові та на Сумщині готуються до зими: чи є проблеми з газом

У прифронтовому Харкові та на Сумщині активно готуються до початку опалювального сезону. Влада встановлює пересувні котельні, які допоможуть уникнути перебоїв з опаленням.

У Харкові почали встановлювати мобільні котельні, які дозволять уникнути перебоїв з опаленням у житлових будинках. Про це в ефірі телемарафону повідомили місцеві кореспонденти, інформує 24 канал.

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Яка ситуація з опалювальним сезоном у Харкові

Наразі вже встановили 9 мобільних котелень, а загалом заплановано 17. Крім того, обговорюють питання, чи можна закупити додаткові котельні.

Загалом міський голова Харкова Ігор Терехов розповідав, що в місті активно готуються до опалювального сезону у таких складних умовах, однак ціль окупантів – теплові мережі, водогони, а житловий фонд Харкова зазнав серйозних руйнувань, –

підкреслила кореспондентка.

Вона додала, що найбільша проблема – нестача рук, щоб забивати вікна у всіх зруйнованих будинках, розбирати завали та утеплювати домівки. Тому комунальники активно працюють з волонтерами та залучають їх до робіт.

Важливо зазначити, що у громадах регіону можуть бути проблеми з опаленням, ймовірно, газу не буде, тому необхідно закупляти дрова, і міська рада в цьому допомагає.

Що з опаленням у Сумах

Як розповіла заступниця голови Сумської облдержадміністрації Олена Бойко, у Сумах активно готуються до досить складного опалювального сезону.

Прикордонні населені пункти під постійними обстрілами. Проблеми є централізованим опаленням, наприклад, в Охтирській ТЕЦ, яку зруйнували російські окупанти.

За словами Бойко, наразі готуються три великі проєкти, які дозволять запустити Охтирську ТЕЦ.

"Тепло буде запущено в Охтирці 100%. Сумщина – специфічний регіон. У нас дуже багато хто користується альтернативними видами палива, тому для нас ця проблема гостро не стоїть, але ми продовжуємо працювати", – додала заступниця голови Сумської облдержадміністрації.

Опалювальний сезон в Україні:

Через бойові дії та складну економічну ситуацію ця зима буде однією з найскладніших в історії нашої держави. Уряд вже готується до того, щоб ми пережили її. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що влада готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Мовиться про достатню кількість запасів газу, запасів вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, підготовку до екстрених ситуацій.

Вже стало відомо, який мінімальний рівень тепла в оселях повинен бути зимовому сезоні 2022 – 2023 – щонайменше до рівня +18 градусів. Та все звісно ж залежитиме від погодних умов.

Денис Шмигаль також запевнив, що ціна на газ буде фіксованою, щоб уникнути підвищення тарифів для населення – до 31 травня 2023 року.

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