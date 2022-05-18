Оперативне оточення під Ізюмом не буде кінцем війни, – Арестович

На Ізюмському напрямку ситуація поки залишається складною. Протягом минулих 2 діб там незначний успіх мали російські загарбники.

Мовиться про невеликі тактичні просування, які є небезпечними для українських сил. Про це 24 каналу повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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Втім, Збройні Сили України контратакують російських загарбників на Ізюмському напрямку. Як підкреслив Арестович, рух українських військ створює більшу небезпеку для них, ніж вони створюють для нас.

Оперативне оточення не буде кінцем війни. Крім того, до оперативного оточення там ще дуже далеко,

– зазначив радник голови ОП.

Наразі там тривають важкі бої. "Росіяни небезпечно просуваються на 3 ділянках у цьому напрямку, але й ми просуваємось на двох щонайменше, що дуже небезпечно для росіян", – додав він.

Арестович про контрнаступ ЗСУ

Головним є те, що українські війська пішли у контрнаступ на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках. До цього, як пояснив Арестович, ми 3 – 4 тижні сиділи в оборонних позиціях.

Те, що ми втримались – це напівчудо, а те, що ми контратакуємо – це чудо справжнє,

– резюмував Олексій Арестович.

Він додав, що українські сили, які розташовані, зокрема на Ізюмському напрямку, вправно обороняються. Росіяни перекинули туди танковий батальйон і намагались з його допомогою захопити систему доріг, щоб захопити шляхи, втім, не мали успіху.

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