Україна переходить до комплексного знищення російської логістики та економічного потенціалу. Удари по Керченському мосту, нафтоперекачувальних станціях у глибині Росії та авіаремонтних заводах можуть стати частинами одного стратегічного плану – ізоляції російських угруповань на півдні та позбавлення Кремля ресурсів для продовження війни.

Україна переходить до комплексного знищення російської логістики та економічного потенціалу. Удари по Керченському мосту, нафтоперекачувальних станціях у глибині Росії та авіаремонтних заводах можуть стати частинами одного стратегічного плану – ізоляції російських угруповань на півдні та позбавлення Кремля ресурсів для продовження війни. Наслідки цих операцій виходять за межі фронту й послаблюють позиції Москви на міжнародній арені.

Військовий експерт та полковник запасу Роман Світан пояснив 24 Каналу, для чого Україна може встановити постійний контроль над сухопутним коридором до Криму, як удари по нафтовій інфраструктурі впливають на економіку Росії та чому ураження авіаремонтних заводів обмежує можливості російської армії. Також експерт оцінив, як військові й економічні втрати змінюють становище Путіна у відносинах зі США та Китаєм.

Оперативне оточення російських угруповань на півдні

Сили оборони України реалізують комплексний алгоритм знищення російської логістики та економіки. Останні удари по залізничній частині Керченського мосту та нафтоперекачувальних станціях у глибині Росії свідчать про перехід до нового етапу війни. Військовий експерт Роман Світан наголошує, що ці дії мають чітку стратегічну мету, яка виходить за межі звичайного завдання втрат ворогу.

Головне завдання ударів по мостах – переведення російських угруповань на півдні України в режим оперативного оточення. За словами Світана, після виведення з ладу Керченського мосту українські дрони візьмуться за сухопутний коридор.

Ймовірно, планується встановлення постійного контролю над ділянкою від Бердянська до Мелітополя за допомогою баражувальних боєприпасів.

Це означає, що будь-який рух ворожої техніки чи забезпечення стане неможливим. Крім того, під прицілом опиняться поромні переправи та портові споруди в районі Кавказу та Керчі. Російська армія опинилася в унікально невигідній ситуації: на глибину в сто кілометрів і ширину до п'ятисот кілометрів величезне угруповання притиснуте до моря.

Алгоритм знищення нафтогазової галузі Росії

Паралельно з логістичною ізоляцією триває планомірне знищення російської нафтогазової галузі. Удар по лінійно-виробничій диспетчерській станції Калейкіно в Татарстані є показовим. Світан пояснює правильний алгоритм дій: спочатку вибиваються нафтопереробні заводи, що змушує росіян збільшувати прокачування сирої нафти на порти та заповнювати резервуари.

Наступним кроком стають удари по портовій інфраструктурі (як в Усть-Лузі), а потім – по переповнених сховищах і диспетчерських станціях, таких як у Самарі та Альметьєвську. Станція Калейкіно є ключовим вузлом на початку нафтопроводу Дружба, де відбувається змішування різних сортів нафти до стандарту Urals. Її ураження за масштабом наслідків дорівнює удару по середньому нафтопереробному заводу.

Удари по авіаремонтних потужностях Росії

Третім компонентом цієї стратегії є удари по авіаремонтних потужностях. Підтверджене ураження кількох військово-транспортних літаків Іл-76 на 123-му авіаремонтному заводі суттєво обмежує можливості Росії обслуговувати літаки-радари А-50.

Росіяни змушені шукати нові, безпечніші майданчики для ремонту такої техніки, що ускладнює їхню логістику та збільшує час простою критично важливих бортів.

Геополітичні наслідки для Кремля

Військові поразки та економічні втрати безпосередньо впливають на геополітичну вагу Кремля. Аналізуючи зустріч лідерів США, Китаю та Росії у Шеньчжені, Світан зазначає, що Путін втратив статус рівноправного гравця. Демонстративне відсторонення російського диктатора під час протокольних заходів є лише зовнішнім проявом глибших процесів.

Маючи об'єктивні розвідувальні дані про реальний стан російської армії, яка затиснута на півдні України, лідери США та Китаю розглядають Росію не як партнера, а як територію для розподілу сфер впливу. Заяви про дружбу є лише дипломатичною грою, тоді як фактично Росію ставлять перед фактом її нової, другорядної ролі у світі.

Єдиним шляхом для України в цій ситуації залишається подальша розбудова професійної армії та використання авіаційної компоненти для остаточного відрізання російських угруповань і знищення економічного потенціалу агресора.

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