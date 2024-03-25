"Назавжди 24": на війні загинув колишній співробітник hromadske Микола Оранський

22 березня 2024 року на війні з Росією загинув Микола Оранський — колишній інженер телевізійної студії на hromadske.

Воїн працював на телебаченні з 2019 по 2022 рік, а після цього долучився добровольцем до лав Збройних Сил України.

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Микола Оранський був оператором БпЛА у 118 окремій механізованій бригаді й загинув під час бойового завдання під Роботиним на Запорізькому напрямку.

Тепер йому назавжди 24 роки. hromadske висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи,

– йдеться у повідомленні.

За даними ІМІ, Микола Оранський став 75-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії проти України.

Вони віддали життя за Україну

У вівторок, 19 березня, загинула бойова медикиня Анастасія Мар'янчук "Троя". Її втрата стала великим ударом для військової спільноти. З початку повномасштабного вторгнення Анастасія Мар'янчук "Троя" пішла воювати за Україну в ДУК ПС. Згодом вона стала медиком 1 стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК.

На війні загинув український журналіст і військовий Петро Цурукін, якого раніше вважали зниклим безвісти. Відомо, що Петро Цурукін працював на телеканалі "СТБ". Він був головним редактором проєкту "Один за всіх". Крім того, він був ведучим телеканалу KYIV LIVE.

На фронті загинув боєць Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Артем "Ронін" Жигадло. "Ронін" брав участь в обороні Києва, воював на Запорізькому напрямку, майже рік перебував у найважчих умовах під Бахмутом, а потім в Авдіївці Донецької області.

На Бахмутському напрямку загинув військовий із Київської області Богдан Бородай. Життя 26-річного захисника обірвалось внаслідок ворожого обстрілу. За свою героїчну службу військовий був нагороджений почесним знаком "Золотий хрест" від головнокомандувача Збройних Сил України.

висловлює свої співчуття рідним і близьким Миколи. Низько вклоняємося йому за мужність і подвиг задля майбутнього нашої держави!