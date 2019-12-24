Оператор української ГТС отримав сертифікацію від НКРЕКП: що це означає

Оператор газотранспортної системи України отримав офіційну сертифікацію від Нацкомісії з регулювання тарифів. Крім того, йому було надано ліцензію та тарифи на транспортування газу. Відтепер ТОВ "Оператор ГТС України" є повністю самостійною та дієздатною компанією.

Марафон тривалістю майже п’ять років добігає кінця, написв з цього приводу голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

До слова: "Нафтогаз" стане посередником між "Газпромом" і новим оператором ГТС: деталі

Ми радіємо, бо довели і собі, і світу: Україна виконує свої зобов'язання і є надійним партнером у забезпеченні глобальної енергетичної безпеки. Завдяки європейським правилам, Україна значно посилює надійність постачання енергії в кожний дім і на кожне підприємство,

– пояснив Коболєв.

Він підкреслив, що за останні 5 років слово "анбандлінг" вже стало звичним у лексиконі українців, а лише в українському сигменті Інтернету Google видає на нього 69 тисяч посилань.

Що таке анбандлінг?Анбандлінг – це форма структуризації бізнесу, яка передбачає розділення його видів. Наприклад, у питанні газу мовиться про розділення сфер видобутку, постачання та транспортування.

"Українські компанії отримують можливості працювати на рівних в єдиному європейському енергопросторі, а споживачі – доступніші газ і тепло, без політичних вимог від домінуючого гравця", – пояснив голова правління "Нафтогазу".



Газотранспортна система України / карта від "Укртрансгазу"

Що зміниться після сертифікації оператора ГТС

Фактично, його сертифікація означає, що з цього моменту компанія стане самостійним транспортером газу. Раніше українську газотранспортну систему оперував "Нафтогаз".

Створення "Оператора ГТС України" – це європейський підхід до поводження з газовим ринком. Європейська ідея анбандлінгу ринку газу передбачає розділення компаній за їх функіями – видобуток, транспортування та постачання.