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      Оператор української ГТС отримав сертифікацію від НКРЕКП: що це означає

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      ТОВ "Оператор ГТС України" офіційно стало самостійною компанією / prm.ua

      Оператор газотранспортної системи України отримав офіційну сертифікацію від Нацкомісії з регулювання тарифів. Крім того, йому було надано ліцензію та тарифи на транспортування газу. Відтепер ТОВ "Оператор ГТС України" є повністю самостійною та дієздатною компанією.

      Марафон тривалістю майже п’ять років добігає кінця, написв з цього приводу голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

      До слова: "Нафтогаз" стане посередником між "Газпромом" і новим оператором ГТС: деталі

      Ми радіємо, бо довели і собі, і світу: Україна виконує свої зобов'язання і є надійним партнером у забезпеченні глобальної енергетичної безпеки. Завдяки європейським правилам, Україна значно посилює надійність постачання енергії в кожний дім і на кожне підприємство,
      – пояснив Коболєв.

      Він підкреслив, що за останні 5 років слово "анбандлінг" вже стало звичним у лексиконі українців, а лише в українському сигменті Інтернету Google видає на нього 69 тисяч посилань.

      Що таке анбандлінг?Анбандлінг – це форма структуризації бізнесу, яка передбачає розділення його видів. Наприклад, у питанні газу мовиться про розділення сфер видобутку, постачання та транспортування.

      "Українські компанії отримують можливості працювати на рівних в єдиному європейському енергопросторі, а споживачі – доступніші газ і тепло, без політичних вимог від домінуючого гравця", – пояснив голова правління "Нафтогазу".


      Газотранспортна система України / карта від "Укртрансгазу"

      Що зміниться після сертифікації оператора ГТС

      Фактично, його сертифікація означає, що з цього моменту компанія стане самостійним транспортером газу. Раніше українську газотранспортну систему оперував "Нафтогаз".

      Створення "Оператора ГТС України" – це європейський підхід до поводження з газовим ринком. Європейська ідея анбандлінгу ринку газу передбачає розділення компаній за їх функіями – видобуток, транспортування та постачання.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Газ Нафтогаз ГТС Ринок газу Андрій Коболєв
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