Напружені бойові дії та постійні спроби ворожого тиску супроводжуються активною боротьбою за контроль над логістичними шляхами на лінії зіткнення. Українські оборонці проводять масштабні операції з ліквідації ворожих колон і штурмових груп.

Про обстановку в зоні бойових дій та методи ведення війни російськими окупантами в ефірі 24 Каналу розповів офіцер 12-ї бригади "Азов" Василь Переверзєв ("Прозоров"). За його словами, Сили оборони продовжують виснажувати ворожі підрозділи попри постійні штурмові дії загарбників.

Операція "Чорна хмара" та знищення техніки

Українські військові продовжують результативно зменшувати наступальний потенціал ворожих сил. Зокрема, у зоні відповідальності 12 бригади "Азов" триває операція зі знищення техніки та живої сили противника.

Ця історія ще продовжується, і в ній було уражено понад 340 цілей. З них 166 легкових та вантажних автомобілів, близько сотні особового складу, квадроцикли, мотоцикли, – власне кажучи, все, що намагається просуватися в бік сил оборони,

– зазначив військовий.

Успішне ураження ворожих колон і одиничних цілей стало можливим завдяки скоординованій роботі підрозділів першого корпусу "Азов", бійців ОЗСП "Туман", полку "Пілум" та бригади "Буревій".

Яку тактику ворог застосовує для логістики?

Окупанти регулярно адаптують транспортні засоби до умов місцевості та погоди. Коли ґрунт дає змогу маневрувати, противник застосовує двоколісний транспорт, однак сезонні зміни диктують свої правила.

Зараз із погодними умовами вони більше переходять, і це помічається, на квадроцикли й легкоброньовану автомобільну техніку. Але при гарних погодних умовах, твердому ґрунті двоколісні – це доволі ефективна і не дуже приємна історія для нас,

– пояснив офіцер бригади.

За його словами, спроби таких пересувань нерідко завершуються банзай-атаками, під час яких росіяни гинуть у великій кількості. Окрім того, Сили оборони ефективно утримують так звану кілозону на відстані 20 – 30 або навіть 40 кілометрів за допомогою FPV-дронів і далекобійних ударів, повністю руйнуючи забезпечення ворожих військ.

Чому люди на землі залишаються головними?

Погіршення погодних умов ускладнює роботу аеророзвідки та роботизованих систем з повітря. Водночас базовою опорою оборони залишаються бійці безпосередньо на передньому краї.

Особовий склад, люди, ноги, які ходять по землі – це той аспект, який залишається і буде залишатися надважливим. Там, де не справляється техніка, завжди є люди, на яких командування розраховує в плані спостереження та донесення інформації,

– зауважив військовослужбовець.

Він також додав, що противник постійно намагається інфільтруватися дрібними групами по один – три піхотинці, аби зачепитися за позиції, і ресурсу для таких спроб у командування РФ наразі достатньо.

Ситуація на фронті натепер

Ситуація на фронті залишається напруженою через безперервні спроби окупантів тиснути живою силою на позиції українських захисників. Проте вогневий контроль над головними ділянками, створення небезпечної зони для логістики на глибину до десятків кілометрів та пильність піхоти не дають ворогу розвинути повноцінний тактичний успіх.