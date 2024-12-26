Шансів нуль, – військовий експерт зауважив певні переміщення росіян до Херсонщини

Російські окупанти хочуть захопити плацдарм на Правобережжі Херсонської області. Ворог у межах розвідки боєм шукає слабкі місця в українській обороні.

Зараз загарбники здійснюють передислокацію деяких понтонно-мостових підрозділів у напрямку до Лівобережжя Дніпра. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Владислав Селезньов.

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"Мої інсайди з Криму повідомляють, що ворог зараз здійснює передислокацію деяких понтонно-мостових підрозділів у напрямку до Лівобережжя Дніпра. Цілком імовірно, що ворог здійснює певні приготування, які свідчать про його намагання бодай спробувати форсувати Дніпро", – сказав він.

Річ у тім, що понтони – це стала логістика між правим та лівим берегом Дніпра, яка дозволить розвивати успіх російської армії у разі її успіху під час форсування.

Операція ворога не буде успішною

Владислав Селезньов зазначив, що частину підрозділів 810-ї бригади морської піхоти, яка нині виконує завдання на території Курської області, росіяни починають перекидати у зворотному напрямку на південь Херсонщини. Однак операція з форсування Дніпра та захоплення плацдармів на Правому березі навряд чи буде успішною.

Моя відповідь очевидна – шансів нуль. Чому? Тисячометрова відстань між правим та лівим берегом. Правий берег набагато вищий за лівий. Наші гармаші свою роботу знають чудово, а наша аеророзвідка постійно відстежує будь-який рух ворожих сил та засобів,

– пояснив він.

Відомо, що минулого тижня ворог намагався здійснити розвідку бою, проводячи форсування Дніпра силами кількох штурмових груп. Усі ці групи були знищені. Окупанти діяли за підтримки своєї артилерії.

"Штурмові групи ворога були втоплені в Дніпрі, а по артилерійських батареях ворога, які здійснювали артпідтримку форсування Дніпра, потім протягом доби працювали наші гармаші, перетворюючи на купу з горілого металобрухту ті самі артилерійські системи ворожої армії. Бо у питаннях контрбатарейної боротьби та артилерійської дуелі кращих за українських гармашів немає", – підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, 20 грудня російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися просунутися у напрямку Херсона. Їх швидко виявили та знищили. Водночас загарбники масовано обстрілювали Херсон.