Розвідники ГУР знищили ракетний підрозділ ворога на лівобережжі Херсонщини
Джерело:ГУР МОУ
Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівому березі Херсонської області. Батальйон "Шаман" продовжує просуватися вглиб окупованих територій.
У ГУР розповіли про успішну операцію їхніх розвідників на окупованій частині Херсонської області. Захисники знищили цілий ракетний підрозділ російських загарбників.
Дивіться також Біля Бахмута йде швидше, ніж на Півдні, – Буданов оцінив український наступ
Що відомо про операцію
У розвідці повідомили, що бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу.
Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських "ракетних військ спеціального призначення",
– повідомили в ГУР.
Окупанти приховують втрати на Херсонщині
У Генштабі цього ж дня розповіли, що російські загарбники намагаються приховати втрати на Херсонщині. Зокрема в тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців російської армії.
Щоб якось відвернути увагу, росіяни поховали тіла на двох локаціях.
Втрати ворога на інших напрямках
- Українські воїни продовжують завдавати втрат ворогу. За минулу добу авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.
- Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління і 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби росіян.
- Згідно з даними Генштабу, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще щонайменше 540 окупантів. Загалом втрати ворога у живій силі станом на 7 серпня зросли до 250 540.