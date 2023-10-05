Розвідники висадились в Криму та вступили в бій з ворогом: ГУР показало кадри операції

Воєнна розвідка України провела гучну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Розвідники вступили в бій з загарбниками на території півострова.

Розвідники підрозділу спеціального призначення "Артан" ГУР МО України висадились на західному узбережжі окупованого Криму і на Тендрівській та Кінбурнській косах. Спецпризначенці вступили у бій з ворогом та завдали йому великих втрат.

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Що трапилось після того, як "Артан" висадились на півострові

У ГУР повідомили, що після висадки у Криму та на Тендрівській та Кінбурській косах спецпризначенці вступили в запеклий бій з окупантами й завдали їм значних втрат.

Крім цього, після виконання бойового завдання в Криму, під час відходу наших захисників, ворог почав їх переслідувати на надводних швидкохідних патрульних катерах, окупантів підтримувала їхня авіація. Тож воїнам "Артану" довелося вступити у бій на морі.

У розвідці зазначили, що це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові, однак про більшість з них стане відомо лише згодом.

Це системна, спланована та скоординована робота усіх залучених підрозділів. Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбникам про неминучість звільнення всіх окупованих територій,

– зазначив командир "Артану" Віктор Торкотюк.

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