Уповільнення дій ЦАХАЛ: з чим це пов'язано
Ізраїль продовжує свою операцію у Секторі Гази. Нині вона сповільнюється, адже ЦАХАЛ дійшов до цільової точки. А далі – велика складність, яка пов'язана з тунелями ХАМАС.
Про це 24 Каналу заявив головний редактор видання "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович, зауваживши, що нині Ізраїль уперше у своїй практиці застосовує тактичні групи, в яких є різні роди військ.
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"Ще ніколи в історії армії оборони Ізраїлю одразу три дивізії не вели війну на такій маленькій ділянці території, якщо говорити про північну частину Сектора", – сказав Шлеймович.
Скільки триватиме операція ЦАХАЛ – сказати складно. На це впливає багато факторів. Ще у 2014 році ізраїльська армія створювала основу карти підземель ХАМАС. Однак під час операції ЦАХАЛ продовжує виявляти нові об'єкти.
У підземному місті ХАМАС є два рівні тунелів – верхній тактичний, на якому діють бойовики, та нижній – на більшій глибині, аби туди не дістали протибункерні бомби.
Складно сказати, як відбуватиметься війна в цих тунелях, якщо, імовірно, щонайменше велика частина заручників перебуває там,
– зазначив головний редактор видання.
Скільки може тривати операція ЦАХАЛ
За словами Еміля Шлеймовича, перша оцінка була від 2-х тижнів до 6-ти місяців. Ймовірно, це будуть ще тижні. У разі, якщо унаслідок прориву чи змови не ліквідують певного лідера ХАМАС.
"Тяжкі бої. Просування триває дуже повільно. Тут не може бути якогось прямого точного прогнозу", – наголосив головний редактор видання.
Скільки може тривати операція ЦАХАЛ у Секторі Гази: дивіться відео
Операція ЦАХАЛ: новини
- У Секторі Гази Ізраїль проводить наземну операцію. ЦАХАЛ встановив контроль над північною частиною регіону.
- Старший радник прем'єра Ізраїлю заявив, що армія країни входитиме та виходитиме з території Сектора Гази. Це залежатиме від безпекової ситуації. Водночас Ізраїль не планує тривалої окупації.
- Ізраїль вів переговори з ХАМАС щодо звільнення заручників. Ізраїль має звільнити палестинських жінок та дітей в обмін на 100 жінок та дітей, які у полоні бойовиків. Загалом у полоні ХАМАС перебуває 245 заручників.