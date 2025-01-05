ЗМІ показали карту ймовірного просування ЗСУ у Курській області

Російські ЗМІ від ранку 5 січня почали писати про ймовірний наступ ЗСУ у Курській області. У мережі з'явилася мапа, де показані місця, у яких попередньо могли просунутися українські війська.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Водночас російські загарбники бідкаються про те, що не можуть впоратися з атаками.

До теми Міноборони Росії вперше прокоментувало наступ ЗСУ у Курській області

Де могли мати просування ЗСУ у Курській області

За даними журналістів, ЗСУ 5 січня, як повідомляють, атакували села Бердин і Велике Солдатське в Курській області Росії.



Мапа ймовірних просувань ЗСУ у Курській області / Фото "Радіо Свободи"

Варто зазначити, що російські сили останнім часом докладали чимало зусиль, щоб витіснити українську армію з цього регіону, де вона утримує територію з серпня 2024 року.

Водночас російські пропагандисти бідкаються, що їхня артилерія не справляється, а "дрони падають під дією українських засобів РЕБ". Також, як пишуть росіяни, під час українських атак "було заглушено всі радіочастоти та навіть інтернет".

Так у телеграм-каналі "ВЧК-ОГПУ" повідомили, що "українські ДРГ" буцімто помітили у самому хуторі Бердин та в окрузі. За словами окупантів, ймовірний наступ українських військових у Курській області йде "дуже щільними рядами". А російські оператори БпЛА "наразі залишаються безсилими".

Зверніть увагу! Наразі офіційного підтвердження від ЗСУ щодо просувань у Курській області немає, тому важливо зберігати інформаційну тишу і не розповідати у мережі про роботу наших військових.



Пам'ятайте, що інформаційна тиша – це не просто вимога, а життєво важлива необхідність, яка допомагає нашим захисникам ефективно виконувати завдання на фронті.