Сирський зробив неймовірне, – ветеран армії США дав прогноз щодо подій на Курщині
Операція, яку Збройні Сили України розпочали у Курській області успішно триває. Олександр Сирський заявив, що Україна зараз контролює 100 населених пунктів Росії.
Ветеран армії США, ютуб-блогер Престон Стюарт розповів 24 Каналу, що кілька місяців тому важко було уявити такі події на території країни-агресорки. Це масштабна наступальна операція.
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Скоординовані дії українського командування
Престон Стюарт зауважив, що події у Росії це скоординована операція.
Головнокомандувач України Сирський та ЗСУ зробили неймовірне, тримаючи це в таємниці, що унеможливило злив інформації, адже це могло все зірвати,
– сказав він.
Наслідки Курської операції
Ветеран армії США підкреслив, що дуже цікаво спостерігати за ситуацією у Курській області. На його думку, багато ще попереду.
Однією з цілей операції є створення буферної зони, щоб росіяни перекинули свої війська з Донбасу. Водночас ми цього ще не бачили. Тому важко уявити, що Україна направила таку кількість сил для просування у Росії лише для цього,
– висловився Престон Стюарт.
На його думку, наступ у Курській області є частиною чогось більшого. Ветеран армії США додав, що останнім часом у Росії активно обговорюють можливість нової наступальної операції ЗСУ на півдні, зокрема у Херсоні, Запоріжжі та навіть Криму.
"Це припущення, яке можна було прочитати між рядками, однак це лише прогноз, адже війна надзвичайно непередбачувана", – наголосив він.