Операція на Курщині: США не діляться розвідданими про цілі на території Росії, – WSJ
Джерело:The Wall Street Journal
Вже майже два тижні триває операція Сил оборони в Курській області. Вашингтон не ділиться з Україною розвідданими про цілі на території країни-агресора.
Про це на умовах анонімності повідомив високопосадовець США. Також він пояснив, чому саме.
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США не діляться розвідданими про цілі на території Росії
Раніше в Держдепі заявили, що Україна не попереджала про операцію в Курській області. США забороняють використовувати надані ракети більшої дальності для ударів по території країни-агресора.
Вашингтон не ділиться з Україною розвідданими про цілі всередині Росії, сказав високопоставлений чиновник США, який додав, що адміністрація Байдена не хоче, щоб її сприймали такою, що сприяє атакам на територію Росії,
– зазначило видання.
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Байден вперше прокоментував операцію в Курській області
- Президент США вперше прокоментував операцію України в Курській області 13 серпня.
- Тоді Джо Байден заявив: "Це створює справжню дилему для Путіна".
- Також американський лідер зазначив, що він та адміністрація перебувають у прямому, постійному контакті з українцями, доки триває операція.
- Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Вашингтон не має жодного відношення до операції в Курській області.