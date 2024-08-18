Операція на Курщині: США не діляться розвідданими про цілі на території Росії, – WSJ

Вже майже два тижні триває операція Сил оборони в Курській області. Вашингтон не ділиться з Україною розвідданими про цілі на території країни-агресора.

Про це на умовах анонімності повідомив високопосадовець США. Також він пояснив, чому саме.

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США не діляться розвідданими про цілі на території Росії

Раніше в Держдепі заявили, що Україна не попереджала про операцію в Курській області. США забороняють використовувати надані ракети більшої дальності для ударів по території країни-агресора.

Вашингтон не ділиться з Україною розвідданими про цілі всередині Росії, сказав високопоставлений чиновник США, який додав, що адміністрація Байдена не хоче, щоб її сприймали такою, що сприяє атакам на територію Росії,

– зазначило видання.

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Байден вперше прокоментував операцію в Курській області