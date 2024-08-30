По-іншому ставлять питання про завершення війни: як бої на території Росії тиснуть на Кремль

У Москві мають усвідомити, що війна шкодить самій Росії. Операція ЗСУ в Курській області створює інший порядок денний безпосередньо для російської влади.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, наголосивши, що бойові дії на Курщині ще й створюють серйозне навантаження на бюджет Росії.

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Росіяни почали відчувати на собі війну

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" вважає, що Курська операція стала частиною великого плану підготовки переговорів із Росією. Ті, хто ухвалюють рішення в Москві, мають усвідомити, що війна шкодить безпосередньо Росії. Адже дотепер росіяни загалом мало на собі її відчували.

Це дійсно може змінити підхід самого керівництва Росії до питання припинення війни,

– заявив Клочок.

За його словами, ми робимо це для того, щоб на майбутнє, якщо Росія не погодиться на переговори і припинення вогню на наших умовах, тоді бойові дії триватимуть на її території. А це не подобатиметься багатьом росіянам. Адже сотні тисяч переселенців по Росії несуть дещо інший сигнал, аніж той, який озвучують пропагандисти.

Як Курська операція тисне на Кремль

Клочок зазначив, що також це серйозне навантаження на бюджет Росії. Тому що потрібно виплачувати додаткові кошти на переселенців і забезпечувати їхні мінімальні соціальні потреби – вже навіть збільшили виплати з 10 тисяч рублів до 15 тисяч рублів.

Він зауважив, що у вересні на території Росії мають відбутися вибори до органів місцевої влади. Нині ж ухвалено рішення, що на окремій її частині не можуть цього зробити, бо там ідуть воєнні дії. Тож це зараз створює інший порядок денний у самому Кремлі.

Процес, який сьогодні відбувається на території Росії, абсолютно по-іншому зараз ставить питання про те, коли і як може завершитися війна,

– сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Також, додав він, це порушує питання щодо того, хто буде ініціатором відповідних процесів безпосередньо в Росії. Це є одним із основних завдань операції на Курщині, хоч і створення санітарної зони теж дуже важливо.