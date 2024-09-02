Американська стратегія не змінилася: чому США досі бояться "червоних ліній" Путіна

У США позитивно сприймають операцію Збройних Сил на Курщині. Але наразі вона не призвела до суттєвих змін з наданням допомоги та у ставлені наших партнерів до Росії.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштенй, зауваживши, що зброя надходить так повільно, як і раніше. До того ж Україна поки отримала невелику частину з 60 мільярдів доларів, за які проголосував Конгрес ще весною 2024 року.

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Чого досі бояться у США

Україна отримує дуже мало, навіть з огляду на те, що Дональд Трамп може стати наступним президентом США. Тоді невідомо, що буде з допомогою. Попри це, нашу державу дуже позитивно прийматимуть у Вашингтоні.

Всі з вами обійматимуться та говоритимуть, що Америка буде з Україною до кінця. Але проблема в тому, що ніхто досі не озвучив, а що таке цей "кінець",

– зауважив Уріель Епштенй.

Після подій на Курщині, українських дронів у Москві стало абсолютно зрозуміло, що не існує ніяких "червоних ліній", про які колись казав Владімір Путін.

"Проте навіть після цього не помітно жодних змін у ставлені США до Росії. Американська стратегія не змінилася", – додав Уріель Епштенй.

Сьогоднішня адміністрація робить дуже мало. Ба більше, вони зупиняють Україну від ударів по російських нафтових заводах, бо бояться, що виросте ціна на глобальному ринку. Але це навпаки може знизити ціни, бо Росія буде змушена переробляти нафту за кордоном.