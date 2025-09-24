Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на авторську статтю ексголовкома та посла України у Великій Британії Валерія Залужного ZN.ua.

Що Залужний каже про Курську операцію?

За словами Залужного, загалом такі дії, якщо вони виправдані людськими втратами, з обмеженими цілями, можна здійснити.

Проте практика показала, що ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить необхідного успіху атакуючій стороні.

Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами, і згодом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й згодом самі здійснили тактичне просування – також без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою,

– вказав він.

Які наслідки Курської операції?