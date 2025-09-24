Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на авторську статтю ексголовкома та посла України у Великій Британії Валерія Залужного ZN.ua.
Що Залужний каже про Курську операцію?
За словами Залужного, загалом такі дії, якщо вони виправдані людськими втратами, з обмеженими цілями, можна здійснити.
Проте практика показала, що ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить необхідного успіху атакуючій стороні.
Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами, і згодом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й згодом самі здійснили тактичне просування – також без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою,
– вказав він.
Які наслідки Курської операції?
Головком Олександр Сирський вважає, що без Курської операції окупанти б використали всі свої ресурси для наступу на Україну. За його словами, це допомогло вберегти багато життів.
Сама операція готувалася в таємниці, навіть США нічого не знали про неї. Як зауважив Сирський, Україна винесла урок з невдалого контрнаступу у 2023 році – перемоги люблять тишу.
На піку операції Збройні Сили України контролювали до 1300 кілометрів квадратних території Курської області. Російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тисячі – громадяни КНДР).
Олександр Сирський вважає, що ключовим моментом для росіян стало прибуття військ КНДР. На думку головкома, без них окупанти не мали б жодного шансу.
Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу зауважив, що не можна сидіти тільки в обороні. Він вважає, що потрібно завдавати альтернативних ударів у слабкі місця ворога – а Курськ має стати лише початком.