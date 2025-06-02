Від дронів і слід простиг: у Челябінську оточили склад, де могли збирати БпЛА для атаки авіабаз
- У Челябінську російські силовики оточили склад, де, ймовірно, збирали контейнери з FPV-дронами для атаки на аеропорти країни-агресорки.
- Правоохоронці оглядають склад, опитують орендарів сусідніх приміщень і переглядають записи камер, взяті зразки для перевірки на наявність вибухових речовин.
- Приміщення орендували через агентство за 350 тисяч рублів на місяць, але наразі склад порожній. Орендодавців затримали.
Росіяни все ніяк не можуть заспокоїтися після успішної операції СБУ "Павутина" та намагаються знайти бодай щось, щоб зачепитися за слід планування атаки. Силовики країни-агресорки оточили один зі складів у місті Челябінськ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що шукають російські силовики у Челябінську
Російські силовики прибули до складського приміщення в Челябінську, де нібито могли збирати контейнери з FPV-дронами, що були призначені для атаки на російські аеропорти 1 червня. Правоохоронці країни-агресорки з'ясовують, чи не є цей слід хибним.
Раніше журналісти за опублікованими фото буцімто встановили можливе місце збирання дронів-камікадзе. Припускається, що компоненти начебто могли бути ввезені з Казахстану – сусідньої до Челябінської області держави. Попередньо, приміщення на Свердловському тракті орендували за 350 тисяч рублів на місяць.
Склад у Челябінську, де, як стверджують росіяни, нібито збирали дрони для атаки на їхні аеропорти 1 червня / Фото російських ЗМІ
Наразі російські силовики проводять огляд складу, розташованого в промисловій зоні Челябінська, за 5 кілометрів від центру міста. Правоохоронці опитують орендарів сусідніх приміщень, переглядають записи камер відеоспостереження та встановлюють, хто саме орендував склад.
За попередніми даними, приміщення було орендоване через агентство, а самих орендодавців вже затримали. Наразі склад порожній, від дронів простиг і слід, а фахівці взяли зразки для перевірки на наявність вибухових речовин.
До слова, Володимир Зеленський розповів, що у межах операції "Павутина" по російських авіабазах було запущено 117 дронів. Загалом було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет ворога на аеродромах базування.
У СБУ, своєю чергою, додали, що Росія через цю українську операцію втратила 7 мільярдів доларів США на авіації. Більше деталей у службі анонсували надати згодом.