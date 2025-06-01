Російська стратегічна авіація вбила багато українців, ідеться про тисячі, – Зеленський

Під час операції "Павутина" 1 червня українські дрони знищили літаки, які Росія використовувавла проти цивільних громадян. Саме ці борти несли в українські міста та села вбивства та горе.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для ABC News.

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Україна захистила своїх людей

Дрони, які атакували аеродроми на території Росії, були націлені на стратегічну авіацію ворога. Саме ці літаки противник використовує для обстрілів ракетами, які забирають життя людей та руйнують цивільну інфраструктуру. Так 34% з усіх наявних літаків-ракетоносіїв були знищені та, ймовіно, не зможуть найближчим часом завдавати масованих ударів.

Ми маємо аналітику, що знищили 34% їхніх стратегічних літаків. І особливо ті літаки, які вони використовували для атак на нашу цивільну інфраструктуру, людей, дітей. Вони вбили багато людей, ідеться не про сотні – ідеться про тисячі,

– зазначив президент.

Володимир Зеленський додав, що операцію в будь-який момент могли б скасувати, якби Росія погодилася на припинення вогню. Однак саме такі операції, за словами українського лідера, будуть готуватися далі, адже Україна не занє, які плани щодо продовження війни має країна-агресорка. Будь-які дії противника не залишатимуться без відповіді.

Президент зазначив, що Росія надалі завдає по Україні ракетних ударів та виправдовує свою агресію нібито "відплатою" за операцію "Павутина". Кремль дає накази бити по цивільних об'єктах, щоб завдати українцям ще більше страждань.