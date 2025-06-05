Параноя та полювання за фурами: як на російське населення вплинула операція "Павутина"
- Служба безпеки України провела операцію, де дронами, замаскованими під фури, було пошкоджено понад 41 російський літак, що може призвести до обвалу ринку вантажних перевезень у Росії.
- Росіяни почали масово перевіряти фури через підозру перевезення дронів для українських диверсій, що викликає хвилю параної та може призвести до внутрішніх конфліктів.
Днями Служба безпеки України провела операцію, внаслідок якої було пошкоджено понад 41 російський літак. Атаку здійснили дрони, що були замасковані під дахами фур із модульними будиночками.
Як розповів в етері 24 Каналу політолог Олег Саакян, ця подія не лише може призвести до обвалу ринку вантажних перевезень у Росії, а й уже викликає системну реакцію у вигляді параної, яка була цілком прогнозованою.
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Параноя росіян може перерости у внутрішнє протистояння
Олег Саакян зауважив, що росіяни почали масово перевіряти фури, підозрюючи, що в будь-якій із них може бути безпілотник. Це породжує хвилю настороженості, що, імовірно, лише зростатиме. Росіяни бояться, що будь-який вантажний автомобіль може перевозити дрони, призначені для здійснення українських диверсій.
Росія й сама активно використовує FPV-дрони на фронті, і перевозяться вони далеко не завжди армійськими засобами. Тому зараз будь-якого так званого "волонтера", якого затримають із дронами в машині, спецслужби будуть перевіряти з особливою жорсткістю – щоб переконатися, що він не український агент, і що дрони не призначені для атаки.
Усе це може спричинити внутрішнє протистояння між тими, хто забезпечує російську армію з неформального сектору, і спецслужбами. Іншими словами, створюється широке поле для конфліктів,
– наголосив політолог.
Результатом може стати масштабна хвиля параної в російському суспільстві – почнуть "кошмарити" кожну другу фуру, перевіряючи, чи немає там дронів. Уявімо лише, скільки дзвінків почне надходити від російських бабусь, які повідомлятимуть, що біля їхнього двору зупинилася фура з підозрілим контейнером, і проситимуть поліцію перевірити, чи це не українські диверсанти.
Зверніть увагу! За даними із супутникових знімків і відео безпілотників підтверджено знищення чи пошкодження щонайменше: 8 Ту-95МС, 12 Ту-22М3, 2 А-50, 1 Ан-12 та, ймовірно, 1 літака-заправника Іл-78М.
У такий спосіб цю ситуацію можна перетворити на масштабну інформаційно-психологічну операцію, яка доведе російське суспільство до абсурду.
Нагадаємо, що унаслідок операції "Павутина" було знищено 34% стратегічної авіації ворога.