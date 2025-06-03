Ексофіцер Повітряних сил назвав важливий нюанс підготовки до феноменальної операції "Павутина"

СБУ провела спецоперацію "Павутина" на території Росії 1 червня. Українські дрони уразили кілька аеродромів та знищили 34% стратегічної авіації ворога. Наша держава вкотре довела, що країна-агресорка дуже слабка.

Операція "Павутина" готувалася півтора року. Заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ, експерт з авіації та колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський зауважив 24 Каналу, що, зокрема, Росію за допомогою атак змусили накопичити авіацію на певних аеродромах, на які планувались удари.

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Дуже складна операція

Анатолій Храпчинський зазначив, що СБУ не просто знищили російську стратегічну авіацію, яка завдавала ударів по території України, а й вкотре довели всьому світу, що Росія насправді слабка. Навіть у глибокому тилу окупанти не змогли вберегти свої літаки. Це наслідок розвитку сучасних систем, які Україна використовує на лінії бойового зіткнення.

Чому Росія передислокувала саме на ці аеродроми стратегічну авіацію? Тому що тривалий час Україна била по російських аеродромах, де були бази збереження цих літаків. Тобто ми змусили росіян за допомогою своїх ударів передислокувати, накопичити певні борти на певних аеродромах, на які ми планували привезти фури і завдати цих ударів,

– підкреслив він.

Тому операція "Павутина" дуже складна. З огляду на те, що її планували півтора року, можна зрозуміти, наскільки ретельно проводилися дії з боку України для того, щоб ворог опинився у потрібному місці, у потрібний час для завдання удару.