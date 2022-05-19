Операція з порятунку "Азовсталі" триває, командування на місці, – Калина записав звернення

Нині триває 85 день повномасштабно вторгнення Росії на територію України. Операція з порятунку українських захисників з Маріуполя, яка розпочалась 16 травня, триває й досі.

Ввечері 19 травня на зв'язок вийшов заступник командира полку "Азов" – "Калина". Він сказав, що разом з командуванням ще перебуває на заводі Азовсталь. Про це повідомляє 24 канал.

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Також він розповів, що триває "певна операція", але інших подробиць заступник командира наразі надати не може.

Я і командування перебуває на заводі "Азовсталь". Триває певна операція, деталей якої я не буду розголошувати. дякую всьому світу та дякую Україні за підтримку. Побачимось,

– повідомив "Калина".

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Зауважимо – у Міноборони щодня наголошують на тому, що наразі не можуть повідомити деталей операції порятунку захисників Маріуполя, оскільки інформація "дуже чутлива". Від коментарів відмовляються й українські бійці, які наразі перебувають на "Азовсталі". Вони закликають українців фільтрувати інформацію та довіряти лише офіційним джерелам.

Наразі українські воїни, яких вдалося евакуювати з "Азовсталі", перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях. Їх повинні повернути додому у рамках обміну полоненими.

Червоний хрест перевірив умови, в яких перебувають захисники Маріуполя

Червоний хрест, який долучений до процесу порятунку, повинні перевіряти та фіксувати умови, у яких перебувають евакуйовані українські захисники.

19 травня речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко повідомив, що співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста протягом 18 – 19 травня провідали частину українських військових, які вийшли із заводу "Азовсталь". Щоправда, подробиць візиту він не розповів через конфіденційність інформації.

Але він поділився, що делегація реєструвала усіх охочих захисників. Процес реєстрації передбачає заповнення форми з особистими даними, у якій вказують ім'я, дату народження та найближчого родича. Таким чином Червоний Хрест допомагає воїнам підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями. Українські захисники написали родичам записки та передали їх через організацію.

Евакуація військових з "Азовсталі": головне

16 травня Україну сколихнула новина про те, що розпочалась довгоочікувана процедура евакуації захисників Маріуполя з "Азовсталі".

Відомо, що 53 важкопоранених евакуювали до лікарні у тимчасово окупований Новоазовськ, де їм повинні надати медичну допомогу. Ще 211 українських бійців вивезли гуманітарним коридором до Оленівки.

Захисників повинні повернути додому в рамках обміну полоненими, віддавши натомість російських військовополонених. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що воїнів з "Азовсталі" неодмінно повернуть на підконтрольні Україні території. Але спершу необхідно стабілізувати їхній стан.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що перемовини щодо евакуації оборонців Маріуполя тривають і досі, але будь-яка публічна інформація може зашкодити процесу. Тож вона звернулася до активістів та небайдужих українців із проханням не проводити інформаційні кампанії, адже це перешкоджає перемовинам та сповільнює обмін. Вона зауважила, що це стосується не лише евакуації з "Азовсталі", а й будь-якого обміну людьми.

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