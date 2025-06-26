СЗР заявляє про наміри Росії "розколоти" Молдову перед самітом з ЄС

Росія посилила гібридні операції проти Молдови напередодні саміту Молдова – ЄС, який відбудеться в Кишиневі у п'ятницю, 4 липня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Служби зовнішньої розвідки України, оприлюднену у четвер, 26 червня.

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Що планує Росія щодо Молдови

За даними розвідки, координацію відповідної кампанії здійснює перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко. Його завдання полягає у формуванні в Молдові проросійського уряду. Операція має кілька напрямків.

Мережа прокремлівських ботів "матрьошка" поширює фейкові відео, стилізовані під продукцію провідних європейських медіа Deutsche Welle, Spiegel, Euronews, Business Insider, з метою дискредитувати президентку Маю Санду,

– ідеться у повідомленні.

Крім того, задля дипломатичного тиску 25 червня Росія звинуватила двох молдован у шпигунстві, відмовивши у консульському доступі. Міністерство закордонних справ Молдови відкинуло звинувачення як безпідставні та політично вмотивовані.

СЗР також повідомила, що до Кишинева намагалися в’їхати російські та білоруські спортсмени з військовим минулим під прикриттям чемпіонату з кікбоксингу. В'їзд 195 особам заборонили, ще 176 не допустили до рейсів.

У розвідці констатували, що Молдова заявляє про цілеспрямовані зусилля дестабілізувати країну перед парламентськими виборами, які відбудуться 28 вересня. Прем'єр Дорін Речан попереджав про можливу загрозу.

Раніше він повідомляв, що у разі перемоги проросійських сил Кремль планує розгорнути 10 тисяч військових у Придністров’ї. Повідомлялося, що наразі російський контингент там налічує близько 1,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, румунський президент Нікушор Дан заявив, що переговори про вступ Молдови до Європейського Союзу відкриють 4 липня. За його словами, це відбудеться під час саміту "ЄС – Молдова" у Кишиневі.