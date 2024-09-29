Які російські фейки зруйнувала Курська операція: генерал-лейтенант у відставці назвав 4 тези

Аби виважено оцінити Курську операцію, варто розділити її на 2 періоди. На першому етапі українським силам вдалося зруйнувати плани ворога наступати на Суми, змусити його перекинути війська зі східного фронту. Крім того, ЗСУ вдалося сформувати на Курщині буферну зону.

Про це в етері 24 Каналу зазначив генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що Курська операція була спланована доволі вдало, адже 15-тисячним угрупованням вдалося зайти вглиб Росії та взяли під контроль низку населених пунктів та чималу кількість військовополонених.

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Чим характеризується другий етап Курської операції

Романенко наголосив, що під час другого етапу Росія зібрала на Курщині 45 тисяч солдатів і зупинила українське просування, в 4-х напрямах завдавши контрударів та повернувши декілька населених пунктів під свій контроль.

Росіяни пробили коридор до району, який був оточений українськими силами. А українські війська здійснили асиметричні дії, перетнули кордон в іншому місці та просуваються в напрямку Глушкового. Це просування з півдня, зі слів Романенка, означає захід в тил російських угруповань.

Цей етап операції характеризується тим, що Сили оборони України перейшли до активної мобільної оборони. Зараз основне завдання – утримувати цю буферну зону, бо це важливий актив для України на майбутніх переговорах,

– вважає генерал-лейтенант у відставці.

Що світу продемонструвала Курська операція

Операція Сил оборони України на Курщині, яка розпочалась 6 серпня 2024 року, зруйнувала декілька фейків російської пропаганди, які вона тривалий час просувала в маси.

4 тези щодо операції СОУ на Курщині:

завдяки діям українських військ вдалося підірвати імідж Путіна, як правителя, який обіцяв захищати інтереси росіян;

зруйновано образ самої Росії, як величезної за територією ядерної держави, в якої є "друга армія світу", на землю якої "з 1943 року не ступала у чоботях нога солдата", однак зараз по ній ходять у берцях українські військові;

залякування Путіна розпочати війну з НАТО виявилися пустими;

створення буферної зони на Курщині дасть переваги Україні на переговорах.

"Путін казав, якщо хтось з України чи країн НАТО ступить на російську територію, то почнеться війна між Росією та Альянсом. Як бачимо, півтора місяця тривають бойові дії на Курщині, але з НАТО війну Кремль не розпочав. Варто провести аналогію з історичними подіями, пригадати Курську битву під час Другої світової війни. Саме Курська операція, яка нині триває, може змінити хід війни та напрацювати актив, з яким Україна зможе вийти на переговори щодо зупинення бойових дій", – підсумував Романенко.

В Генштабі повідомили, що станом на ранок 29 вересня Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог завдав на Курщині 14 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБів.

До відома! Ексміністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що Курська операція була блискуче організована і припустила, що згодом її розбиратимуть в шкільних підручниках та усіх військових академіях світу.