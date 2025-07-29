Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким офіційно визнають депортованими українців, примусово переселених з території Польської Народної Республіки у 1944 – 1951 роках. Документ передбачає надання пільг і матеріальної та моральної компенсації.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту №2038.

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Що передбачено новим законом?

Зеленський підписав закон, який визнає депортованими українців, примусово переселених з території Польської Народної Республіки у 1944 – 1951 роках.

Відтепер цим громадянам щороку виплачуватимуть одноразову грошову допомогу. Крім того, їм нададуть пільги, передбачені законом про статус ветеранів війни, а їхнім родинам – пільги, передбачені для членів сімей учасників війни.

Пільги надаватимуть незалежно від дати народження, адже через втрату документів багато переселенців не можуть довести факт депортації. Порядок надання статусу депортованого визначатиме Кабінет Міністрів України у співпраці з Польщею.

Як на підписання закону відреагували в МЗС України?

Глава МЗС України Андрій Сибіга, своєю чергою, заявив, що ухвалення закону є "правильним та гідним кроком, який повертає історичну справедливість щодо цього жахливого злочину".

Українська держава й надалі системно працюватиме над тим, щоб кожен злочин тоталітарного радянського режиму був належно оцінений і засуджений. Це також стосується правонаступниці СРСР – Російської Федерації, яка й сьогодні щоденно вбиває та викрадає наших громадян,

– наголосив Сибіга.

Він зазначив, що в законі чітко визначено термінологію, обставини подій та правові наслідки цього злочину.

"Тут ідеться насамперед про людей. На жаль, багато свідків тих трагічних подій уже пішли в засвіти. Проте з метою захисту прав тих, хто ще живе з нами, та їхніх нащадків", – додав глава МЗС.

Він також висловив щирі співчуття усім тим, хто був примусово переселений та їхнім близьким та рідним.

Нагадаємо, раніше в МЗС відреагували на депортацію Росією українських громадян до кордону з Грузією. Україна пропонує транспортувати цих людей безпосередньо до українського кордону.