У Путіна лише 2 варіанти й обидва для нього неприйнятні : як Курщина загрожує Кремлю

Росія намагається ігнорувати ситуацію на Курщині та повністю зосередилась на наступі на Донбасі. Втім бої на власній території невдовзі можуть стати серйозною проблемою для Владіміра Путіна.

Аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос розповів 24 Каналу, що Росія має 2 варіанти у Курській області. Вони не є позитивними для путінського режиму, адже передбачають залучення додаткових резервів.

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Які варіанти має Росія

Перший варіант – продовжувати рухатися обраним шляхом, не проводячи серйозну військову операцію. Якщо Росія не надішле свої найкращі сили туди, то не виключено, що українці зможуть утримувати території в Курській області протягом зими.

Другий варіант – це той, який Кремль досі не реалізував – перекинути важкі, добре оснащені боєздатні підрозділи, наприклад, ті, які зараз воюють біля Покровська.

"Але якщо росіянам доведеться постійно тримати десятки тисяч військових, на кордоні з Сумами, Харковом і Черніговом, це не буде вигідно Кремлю, оскільки Путін буде змушений витрачати значно більше ресурсів на ведення війни", – підкреслив Джордж Баррос.

Чи перекидає Росія війська з України

Уже фіксували перекидання морської піхоти, яка раніше діяла в Донецьку, також десантних військ, які базувалися в Криму та воювали на Південному напрямку. Ці частини вже були перекинені до Курська.

Ми бачили повідомлення про передислокацію елементів бригади, яка діяла біля Покровська. І на півночі, в Харкові, були помічені підрозділи першої гвардійської танкової армії, які брали участь у наступі на Харківщину у травні 2024 року,

– розповів аналітик Інституту вивчення війни.

Зараз надто важко сказати, як все це змінить російські плани на найближчі 6 – 9 місяців, але те, що відбувається, вже порушує здатність Росії зосереджувати сили та залучати їх для підтримки майбутніх операцій.

Як втримання Курщини позначиться на ситуації в Україні

Якщо українці вирішать утримувати ці території упродовж тривалого періоду, то це може мати кілька великих наслідків.

По-перше, слід зазначити, що сам по собі Курськ не є важливим. Це лише невеликий шматочок міжнародної прикордонної зони між Харковом і Білоруссю. Якщо росіяни не забезпечать належний захист кордону, то можуть бути й інші українські операції, подібні до Курська.

Отже, Курськ є серйозною загрозою для Кремля, і якщо Кремль не готовий прийняти, що територіальна цілісність Росії може бути порушена, а українці зможуть проводити операції на російській території, – це матиме значні інформаційні та політичні наслідки для Росії,

– сказав Джордж Баррос.

Якщо ж росіяни вирішать надати належне ресурсне забезпечення і перейти до оборони, то є два основні варіанти.

Перший варіант: Кремлю доведеться продовжувати воювати з поточними ресурсами та зменшити свої сили в Україні, перекидаючи їх для вирішення ситуації в Курську.

"Або другий варіант – Путін має робити те, чого він не хоче. Він не бажає проводити нову хвилю мобілізації, але це може знадобитися", – додав Джордж Баррос.

Ще один спосіб, як це може вплинути на всю боротьбу і війну в довгостроковій перспективі – це зміна думки західних політиків, які наразі суттєво обмежують можливості українців захищатися.

Раніше у Вашингтоні відбувалися дебати про те, що не можна дозволити українцям проводити певні військові операції на російській території, оскільки це могло б призвести до ескалації конфлікту і катастрофічних наслідків. Але тепер, завдяки операції в Курську, українці довели, що це можливо.