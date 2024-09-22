Марк Міллі відповів, коли росіяни можуть спробувати вибити ЗСУ з Курщини

Понад півтора місяця операції на Курщині змушують проаналізувати здобутки та спрогнозувати подальший розвиток подій. На Заході вказали на певні небезпеки на цій ділянці фронту.

Колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі у розмові з CBS сказав, що Курська операція була несподіваною й дещо авантюрною. Звісно, вона має свої результати, але є і нюанси.

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Здобутки та виклики Курської операції

Це великий психологічний удар по російському мисленню, зокрема по Путіну, адже вперше з часів Другої світової війни українці проникли на російську територію,

– вважає Міллі.

Та, на жаль, захоплена Україною територія – лише крапка на карті Росії. І є небезпека того, що ворог зосередить сили та відріже українських бійців.

"Це принаймні одна з можливостей, яка цілком може статися в найближчі місяці", – так Міллі прокоментував імовірний російський контрнаступ на Курщині.

Яким може бути перебіг війни

Україна використовує ATACMS, щоб уразити російські військові об'єкти, та б'є по складах боєприпасів. І наполегливо просить дозволу бити по російських тилах. Натомість Путін сподівається закидати нашу державу КАБами та гарматним м'яом.

"Путін реалізує стратегію довготривалої війни, покладаючись на чисельну перевагу, щоб повільно знищити Україну. Президент Володимир Зеленський намагається скоротити війну, повернувши її на російську землю", – ідеться в матеріалі.

Медійники зауважили: Зеленський сподівається, що бійці втримають території на Сході, доки триває операція на Курщині. Але США можуть і не надати достатньо зброї.

Він пішов на прорахований ризик, щоб зміцнити свої позиції для того, що, на його думку, може стати початком переговорів, можливо, наступного року (...) Вірогідність того, що Росія військовою силою захопить Україну, є дуже малоймовірною, але ймовірність того, що Україна військовою силою змусить вивести, скажімо, пару сотень тисяч російських військ, також є дуже малою,

– підсумував Марк Міллі.