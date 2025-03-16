Операція Сил оборони на Курщині досі триває, – Сибіга
- Українські військові продовжують виконувати завдання на Курському напрямку, досягнувши основних цілей операції.
- Андрій Сибіга зазначив, що Україна очікує на згоду Росії щодо припинення вогню, але вважає, що Путін бажає продовження конфлікту.
Українські військові продовжують мужньо боротися проти ворога на Курському напрямку. Захисники виконують поставлені завдання у межах операції.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в інтерв'ю японському телеканалу NHK.
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Що розповів Сибіга про ситуацію у Курській області
Глава українського МЗС зазначив, що українські солдати продовжують "мужньо виконувати свою місію" на Курському напрямку. При цьому основні цілі цієї військової операції Силами оборони були досягнуті.
У нас є офіційні коментарі наших головнокомандувачів, наприклад, генерала Сирського… Все-таки ця ситуація є важливим елементом, важливим фактором у наших можливих переговорах. Тому що, все ж таки, операція там триває,
– сказав Сибіга.
Він також відзначив, що Україна та весь світ очікують на "безумовне так" від Росії щодо тимчасового припинення вогню. Відповідно, не мовиться про виведення українських військ з Курської області в обмін на 30-денне перемир'я.
Водночас головний український дипломат заявив, що наша держава хоче закінчити війну цього року і не буде перешкоджати цьому процесу. Але він стверджує, що єдиним, хто хоче продовження конфлікту, є президент Росії Владімір Путін.
До слова, у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні з фронту 16 березня розповіли, що минулої доби в Курській області відбулося 19 боєзіткнень. Ворог також завдав 34 авіаційних ударів, скинувши 63 керовані бомби та здійснив 243 артилерійських обстріли, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню.