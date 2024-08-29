Путін усе ж має план щодо Курщини: Гудков припустив задум диктатора

Сили оборони розпочали наступ на Курській області, який триває і досі. Владімір Путін поки не поспішає направляти туди основні свої війська, адже надіється, що наступ на Донеччині матиме успіх.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що Путін, ймовірно, має план щодо Курської області. На його думку, він хоче, попри все, вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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План кремлівського диктатора

На думку Геннадія Гудкова, у Кремлі, попри втрати, стараються закріпитись на Донбасі, щоб згодом перекинути ті сили, що залишиться на Курщину.

Тому Путін поки не звертає увагу на Курську область, а відправляє туди строковиків,

– висловився російський опозиційний політик.

Він зазначив, що окупанти скидають бомби на свої ж населені пункти, які контролюють Сили оборони у Курській області. Це звична для кремлівського диктатора тактика.

Варто додати, що, попри обіцянки Путіна суспільству, що строковики начебто не братимуть участі у бойових діях, стало відомо, що це зовсім не так. Нещодавно відбувся обмін полоненими. Російська сторона отримала 115 військових строкової служби, які здалися в Курській області.