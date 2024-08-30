Пілот Британії у відставці сказав, за яких умов Росія може почати повернення Курщини

Операція ЗСУ в Курській області продовжується. Однак головний пріоритет Владіміра Путіна – окупація Донецької та Луганської областей. Тому спочатку він хоче розібратися з наступом на Донбасі, а тоді вирішувати щось щодо Курщини.

Таку думку 24 Каналу озвучив віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці, військовий аналітик Шон Белл. За його словами, Курська операція ставить Путіна у незручне становище.

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Спочатку Путін хоче окупувати весь Донбас

Різні експерти говорять, що українська армія зможе зайти вглиб Росії настільки далеко, наскільки захоче. Шон Белл зазначив, що одна з труднощів при входженні на ворожу територію – це забезпечення сил. Для цього потрібен величезний логістичний ланцюг для підтримки бійців паливом, боєприпасами, зброєю, їжею тощо. Чим далі просування на ворожу територію, тим довшим стає логістичний ланцюг, тим уразливішими стають ваші сили.

Ми знаємо, що на ранніх етапах наступу були залучені приблизно тисячі українських військових та 20 бойових танків. Зокрема, деякі західні танки. Але коли Україні вдалося прорватися у Росію, ми розуміємо, що після цього залучили ще приблизно 10 тисяч військових,

– сказав він.

Одним з обмежуючих факторів, щоб зайти на ворожу територію, є логістика. Також Україна стикається з нестачею бойової сили. Водночас головний пріоритет для окупантів – наступ на Донбасі. А чим більше військових Україна перекине на російську територію, тим менше сил залишиться для оборони Донецької та Луганської областей. Це може полегшити загарбниками досягнути цілей.

"Але це все ставить Путіна у незручне становище, оскільки у Росії є територія, яка окупована українськими силами. Як військовий, можу сказати, що Путін може вирішити розібратися із цим пізніше. Спочатку він спробує забезпечити контроль над Донбасом, а потім може розбиратися з цим наступом. Здається, саме це він і робить зараз", – припустив пілот Великої Британії у відставці.