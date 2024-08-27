Пишаюся бійцями: Зеленський пояснив, чому ЗСУ гуманно ставляться до росіян у Курській області

Під час форуму "Україна 2024. Незалежність" президент розповів про ставлення ЗСУ до цивільних росіян у Курській області, передає 24 Канал. Він підкреслив: іноді наші військові хочуть помститися за воєнні злочини росіян, та вони цього не роблять.

Хоча журналісти ставили багато запитань щодо Курської операції, Володимир Зеленський коментував її досить стримано, оскільки не всі деталі можна розповісти. Але охоче говорив про ставлення до цивільних росіян. І виправив журналістку, яка назвала контроль над частиною Росії лагідною чи "правильною" окупацією – на противагу російській окупації.

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Некоректно говорити, що Україна окупувала Курську область

У нас не окупація, почнімо з цього. У нас іде оборонна операція, є захист. Ми не даємо можливості робити буферні зони. А на нашій території ми відповідаємо всіма захисними можливостями і кроками на території Росії, щоби не допустити окупацію нашої землі. Вони вже окупували 27% нашої землі, і тому ми робимо те, щоби не окупували вони більше, ось наші кроки,

– наголосив президент.

Він також підкреслив: Україна не долучає ці території до складу держави, не змінює законодавство чи Конституцію.

"Нам не потрібні зайві, чужі землі. І чужі громадяни також нам не потрібні", – пояснив гарант.

"Українці сильні, але їм завжди когось трохи шкода"

За словами Зеленського, ані він, ані Сирський не телефонували військовим і не наказували їм "візьми відро і неси бабці, дай їй води". Гуманне ставлення бійців ЗСУ до цивільних на Курщині зумовлене тим, що наші військові – нормальні.

"Я вважаю, що наші люди – просто кращі. Хоч перед ними цивільні ворожої країни, вони не ставляться як звірі до них – просто як люди. (...) Вони знають, що нам дуже важливо не бути такими, як ті, хто приніс до нас війну, з мародерством, зі зґвалтуванням і так далі. Я дуже пишаюсь нашими воїнами, що у нас такого і близько немає", – сказав президент.

Лідер української держави упевнений: гідна поведінка українських воїнів уплине на ставлення міжнародної спільноти до Курської операції.

Ми поводимося як люди, важливо зберігати цю тональність. Ну і останнє: бійці знають, що нам потрібно повернути людей. Вони повинні цих полонених давати більше і більше, бо обмінний фонд у нас був набагато менший, ніж у росіян. Вони знають, що нам потрібні полонені, бо по-іншому не повернемо,

– завершив Зеленський.