Розраховуємо на себе: Буданов розповів, чи допомагає хтось ГУР під час операцій за кордоном

Основні задачі спецоперацій, зокрема в Росії, Головне управління розвідки України робить самостійно, без підтримки партнерів. Так начальник розвідувального органу Кирило Буданов прокоментував удари по вразливих цілях на території ворога.

На запитання про удари по вразливих цілях в Росії та на тимчасово окупованих територіях України Кирило Буданов дав лаконічну відповідь. Про це пише 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.

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ГУР під час спецоперацій розраховує на власні сили

Начальник ГУР задля безпеки відмовився відкрито коментувати питання Фатуллаєва щодо ударів по вразливих ворожих цілях, таких як нафтопереробні заводи, аеродроми, підприємства оборонної сфери тощо. Буданов підкреслив, що подібні теми не коментувалися раніше.

Він додав, що у плануванні та виконанні подібних операцій українській розвідці майже не допомагають.

Зрозуміло, що подібного роду операції якщо хтось і планує, то доводиться розраховувати переважно на власні сили. Ось така моя вам відповідь,

– сказав начальник ГУР.

Під час інтерв'ю Кирило Буданов також зазначив, що бойові дії в Україні можуть закінчитися у 2025 році. За його словами, цього прагнуть обидві сторони, тому режиму припинення вогню цьогоріч можна досягти. Керівник розвідки переконаний, що для цього вже є всі складники.