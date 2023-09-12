Точаться бої, ЗСУ відбивають атаки ворога, – у Міноборони розповіли про ситуацію в Опитному

Підрозділи Сил оборони України зайшли в населений пункт Опитне, що біля Авдіївки. Ситуація там зараз мінлива.

Про це 24 Каналу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, зауваживши, що українські військові дійсно перебувають в цьому населеному пункті. Але про звільнення Опитного поки передчасно говорити.

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Що відбувається в Опитному

Як наголосила Маляр, зараз на цьому напрямку точаться запеклі бої. Наразі українські військові відбивають атаки російських окупантів.

Наші військові дійсно зайшли туди, але точаться бої. Ситуація досить мінлива. Станом на зараз ворог там атакує, а ми відбиваємо атаки,

– пояснила Маляр.

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Саме тому зараз говорити про остаточне звільнення Опитного Донецької області, яке біля Авдіївки, не варто. Ситуація там досить мінлива і може буквально змінюватися кілька разів на день. Сили оборони роблять все можливе, щоб вибити окупантів з цього населеного пункту.

Успіхи українських військових на фронті: коротко

11 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила позитивні новини з Донецької області. Там українські підрозділи змогли зайняти частину Опитного, яке розташоване біля Авдіївки. Російські окупанти намагаються відбиватися та повернути втрачені позиції.

Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш також розповів про те, що відбувається в Опитному. Відомо, що там можуть перебувати орієнтовно 5 – 6 цивільних. Однак зв'язку з місцевими жителями поки що не було.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун 12 вересня повідомив про успіхи Збройних Сил України на фронті. Відомо, що наші воїни просунулися на 300 – 500 метрів південніше та південно-східніше від Роботиного Запорізької області.

Опитне, куди увійшли українські військові, перебуває досить близько до Донецького аеропорту. Відстань між ними – приблизно 2 – 3 кілометри.