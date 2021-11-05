У громадянській мережі звернулись до усіх зацікавлених і закликали максимально сприяти встановленню реальної картини щодо волевиявлення.
До теми Почали розслідувати можливу підробку результатів виборів мера Харкова
Кількість дільниць, де були, можливо, викривлені результати – значна
У ОПОРІ кажуть, що ймовірна фальсифікація – внесення неправдивих даних у протоколи ТВК – унеможливила застосування спостерігачами їхніх прав. Адже включення неправдивих даних в протоколи тервиборчокомів могли бути виявлені лише після їхнього підписання. Таким чином, на той час встановлення підсумків голосування фактично завершилось.
Спостерігачі кажуть, що виникли серйозні ризики делегітимізації виборчого процесу в цілому, адже кількість дільниць, де були викривлені результати досить велика.
Особливо зацікавленим у розслідуванні зловживань, на нашу думку, повинен стати офіційний переможець виборів, кандидат від місцевої організації партії "Блок Кернеса "Успішний Харків" Ігор Терехов,
– повідомили в ОПОРІ.
Що закликають в громадянській мережі:
Кандидатів на посаду Харківського міського голови
- Невідкладно оприлюднити за власною ініціативою всі наявні у них протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, а також протоколи районних ТВК про підсумки голосування;
- Утриматись від будь-яких спроб приховування публічної інформації і перешкоджання діяльності незалежних спостерігачів.
Харківську міську виборчу комісію, районні у місті Харкові виборчі комісії
- Забезпечити суб'єктам виборчого процесу безперешкодний доступ до протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців та протоколів про підсумки голосування,
- З власної ініціативи оприлюднити усі необхідні документи, які стосуються інцидентів із ознаками викривлення результатів волевиявлення громадян.
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Які результати спостереження ОПОРИ на виборахСпостерігачі ОПОРИ працювали на 218 дільницях із 605 у місті. На 40 дільницях були зафіксовані розходження у результатах. Отож в ОПОРІ припустили, що такі ситуації могли мати місце на 18% всіх виборчих дільниць, тобто на 109 дільницях. Похибка дослідження – 5,2%.
Що відомо про вибори нового харківського голови:
- У грудні від коронавірусу помер мер Харкова Геннадій Кернес.
- У лютому 2021 року його позбавили повноважень.
- У березні парламент призначив вибори нового міського голови на 31 жовтня 2021 року.
- У першому турі голосування перемогу здобув Ігор Терехов – з результатом 50,66%.