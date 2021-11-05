У громадянській мережі звернулись до усіх зацікавлених і закликали максимально сприяти встановленню реальної картини щодо волевиявлення.

До теми Почали розслідувати можливу підробку результатів виборів мера Харкова

Кількість дільниць, де були, можливо, викривлені результати – значна

У ОПОРІ кажуть, що ймовірна фальсифікація – внесення неправдивих даних у протоколи ТВК – унеможливила застосування спостерігачами їхніх прав. Адже включення неправдивих даних в протоколи тервиборчокомів могли бути виявлені лише після їхнього підписання. Таким чином, на той час встановлення підсумків голосування фактично завершилось.

Спостерігачі кажуть, що виникли серйозні ризики делегітимізації виборчого процесу в цілому, адже кількість дільниць, де були викривлені результати досить велика.

Особливо зацікавленим у розслідуванні зловживань, на нашу думку, повинен стати офіційний переможець виборів, кандидат від місцевої організації партії "Блок Кернеса "Успішний Харків" Ігор Терехов,

– повідомили в ОПОРІ.

Що закликають в громадянській мережі:

Кандидатів на посаду Харківського міського голови

Невідкладно оприлюднити за власною ініціативою всі наявні у них протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, а також протоколи районних ТВК про підсумки голосування;

Утриматись від будь-яких спроб приховування публічної інформації і перешкоджання діяльності незалежних спостерігачів.

Харківську міську виборчу комісію, районні у місті Харкові виборчі комісії

Забезпечити суб'єктам виборчого процесу безперешкодний доступ до протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців та протоколів про підсумки голосування,

З власної ініціативи оприлюднити усі необхідні документи, які стосуються інцидентів із ознаками викривлення результатів волевиявлення громадян.

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Зверніть увагу! Харківську міську виборчу комісію закликали утриматись від завчасної реєстрації міського голови до повного завершення виборчих спорів. Харківська міська рада, на думку ОПОРИ, має утриматись від приведення до присяги новобраного міського голови – до повного завершення виборчих спорів.

Які результати спостереження ОПОРИ на виборах Спостерігачі ОПОРИ працювали на 218 дільницях із 605 у місті. На 40 дільницях були зафіксовані розходження у результатах. Отож в ОПОРІ припустили, що такі ситуації могли мати місце на 18% всіх виборчих дільниць, тобто на 109 дільницях. Похибка дослідження – 5,2%.

Що відомо про вибори нового харківського голови: