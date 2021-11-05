У громадянській мережі звернулись до усіх зацікавлених і закликали максимально сприяти встановленню реальної картини щодо волевиявлення.

До теми Почали розслідувати можливу підробку результатів виборів мера Харкова

Кількість дільниць, де були, можливо, викривлені результати – значна

У ОПОРІ кажуть, що ймовірна фальсифікація – внесення неправдивих даних у протоколи ТВК – унеможливила застосування спостерігачами їхніх прав. Адже включення неправдивих даних в протоколи тервиборчокомів могли бути виявлені лише після їхнього підписання. Таким чином, на той час встановлення підсумків голосування фактично завершилось.

Спостерігачі кажуть, що виникли серйозні ризики делегітимізації виборчого процесу в цілому, адже кількість дільниць, де були викривлені результати досить велика.

Особливо зацікавленим у розслідуванні зловживань, на нашу думку, повинен стати офіційний переможець виборів, кандидат від місцевої організації партії "Блок Кернеса "Успішний Харків" Ігор Терехов,
– повідомили в ОПОРІ.

Що закликають в громадянській мережі:

Кандидатів на посаду Харківського міського голови

  • Невідкладно оприлюднити за власною ініціативою всі наявні у них протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, а також протоколи районних ТВК про підсумки голосування;
  • Утриматись від будь-яких спроб приховування публічної інформації і перешкоджання діяльності незалежних спостерігачів.

Харківську міську виборчу комісію, районні у місті Харкові виборчі комісії

  • Забезпечити суб'єктам виборчого процесу безперешкодний доступ до протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців та протоколів про підсумки голосування,
  • З власної ініціативи оприлюднити усі необхідні документи, які стосуються інцидентів із ознаками викривлення результатів волевиявлення громадян.

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Які результати спостереження ОПОРИ на виборах

Спостерігачі ОПОРИ працювали на 218 дільницях із 605 у місті. На 40 дільницях були зафіксовані розходження у результатах. Отож в ОПОРІ припустили, що такі ситуації могли мати місце на 18% всіх виборчих дільниць, тобто на 109 дільницях. Похибка дослідження – 5,2%.

Що відомо про вибори нового харківського голови: