Вотум недовіри: у Словаччині різко змінилось ставлення до прем'єра Фіцо

У Словаччині опозиційні сили вперше домовилась про спільний захід, щоб висловити вотум недовіри уряду Роберта Фіцо. Вони усі погоджуються, що така політика прем'єр-міністра – це загроза національним інтересам держави.

Така спільна ініціатива опозиційних сил – це історичний момент для Словаччини. Це 24 Каналу зауважив політолог зі Словаччини Олександр Дулеба.

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Історичний момент

Олександр Дулеба зазначив, що вотум недовіри Фіцо ініціюють усі опозиційні партії. Була проблема між трьома основними опозиційними силами: "Прогресивна Словаччина", "Свобода та Солідарність" та "Християнсько-демократичний рух", а також партією експрем'єра Ігоря Матовича, яка має підтримку на рівні 6%.

Це вперше, це історичний момент, що всі опозиції уже погодилися, що це загроза для Словаччини. Політика Фіцо, те, що він робить зараз у відносинах з Європейським Союзом, те, що він був в Москві – це була "червона лінія". Він перейшов її, коли поїхав до Путіна у кінці 2024 року. Конфлікт із Зеленським, конфлікт з Україною. Те, що робить Фіцо – це загроза національним інтересам Словаччини. І на Заході, і на Сході,

– підкреслив він.

Чотири депутати із коаліційної партії "Голос", політсили президента Словаччини Петера Пеллегріні, виступають разом з опозицією та критикують Фіцо. Якщо вони підтримають вотум недовіри, то він реально може бути прийнятий.

Нагадаємо, Роберт Фіцо запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч на території Словаччини поблизу державного кордону з Україною для обговорення зупинки транзиту російського газу українською територією. Український лідер відреагував: "Ок. Приїжджай до Києва у п'ятницю". Віцеспікер парламенту Словаччини Андрей Данко заявив, що словацький прем'єр-міністр не поїде у Київ у п'ятницю, 17 січня.

Крім того, раніше Роберт Фіцо назвав Володимира Зеленського "жебраком" і "шантажистом", який "ходить по Європі, випрошуючи в інших грошей".