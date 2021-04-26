ОПУ не запрошуватиме Путіна до Києва, – Єрмак

Андрій Єрмак пояснив, чому президент Володимир Зеленський запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі. За його словами, це свідчить про те, що Україна готова до продовження переговорів.

Чому саме на Донбасі

Такій пропозиції Зеленського передувала заява радника Путіна Дмитра Козака. Про це керівник Офісу Президента заявив у інтерв'ю.

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Козак запропонував політичним радникам провести зустріч на лінії зіткнення.

Я йому відразу відповів, що у мене з цим точно немає проблем і я досить часто там буваю. Доповідаючи президенту про відеоконференцію, я розповів і про цей момент переговорів,

– розповів Єрмак.

Після того Зеленський звернувся до Путіна з такою ж пропозицією.

За словами керівника ОПУ, важливо провести зустріч там, де українські військові щодня захищають свою Батьківщину і ризикують життям.

Він додав, що останнім часом переважна кількість убитих українців – це жертви снайперів. За даними ОПУ, ці снайпери мають російське походження.

До речі, Єрмак наголосив, що Україна не запрошуватиме Путіна до Києва: "Я вважаю це некоректним".

Деталі пропозиції Зеленського