ОПУ не запрошуватиме Путіна до Києва, – Єрмак

Андрій Єрмак пояснив, чому президент Володимир Зеленський запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі. За його словами, це свідчить про те, що Україна готова до продовження переговорів.
Джерело:Liga.net
Чому саме на Донбасі
Такій пропозиції Зеленського передувала заява радника Путіна Дмитра Козака. Про це керівник Офісу Президента заявив у інтерв'ю.
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Козак запропонував політичним радникам провести зустріч на лінії зіткнення.
Я йому відразу відповів, що у мене з цим точно немає проблем і я досить часто там буваю. Доповідаючи президенту про відеоконференцію, я розповів і про цей момент переговорів,
– розповів Єрмак.
Після того Зеленський звернувся до Путіна з такою ж пропозицією.
За словами керівника ОПУ, важливо провести зустріч там, де українські військові щодня захищають свою Батьківщину і ризикують життям.
Він додав, що останнім часом переважна кількість убитих українців – це жертви снайперів. За даними ОПУ, ці снайпери мають російське походження.
До речі, Єрмак наголосив, що Україна не запрошуватиме Путіна до Києва: "Я вважаю це некоректним".
Деталі пропозиції Зеленського
- Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі "у будь-якій точці, де йде війна", щоб розблокувати мирне врегулювання.
- У відповідь президент Росії заявив, що готовий прийняти українського лідера в Москві. Однак питання Донбасу обговорювати не буде. Для цього він порадив Зеленському звертатися до бойовиків.