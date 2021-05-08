Проводитимить без країн-партнерів, – в ОПУ пояснили, чому Україну не запросили на саміт НАТО

В Офісі Президента заявили, що в НАТО вирішили провести саміт на рівні глав держав та урядів країн-членів Альянсу. Водночас країн-партнерів не запросили взяти участь, серед них є й Україна.
Джерело:24 канал
Рішення може бути неостаточним
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зауважив, що НАТО іноді не проводить саміти за участі партнерів. Такими були зустрічі членів Альянсу у 2019 та 2009 роках.
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Тому цьогорічний саміт Альянсу після обрання нового президента в США досить очікувано може проходити саме у "вузькому колі" держав-членів НАТО.
Ми не виключаємо, що ухвалене в штаб-квартирі НАТО рішення, може бути не остаточним – за час, що залишився до Саміту, союзники мають можливість його переглянути,
– наголосив Жовква.
Він додав, що головним для ОПУ є змістовне наповнення саміту. Водночас Жовква впевнений, що в НАТО обов'язково обговорять тему України: "Про це нас запевняли всі найближчі партнери-члени НАТО – і США, і Канада, і Німеччина, і Франція, і Польща".
За словами Жовкви, всі можливі рішення саміту, зокрема щодо України, зафіксують у загальному підсумковому документі. Робота над таким документом ще триває.
"Ми продовжуємо переговори з нашими партнерами, щоб забезпечити врахування інтересів України у підсумковому рішенні Альянсу", – наголосив заступник керівника ОПУ.
Коротко про Україну й НАТО
- Заявку про вступ до НАТО Київ подав ще у 2008 році. Однак тоді прагнення України зафіксували лише як майбутню мету.
- У червні 2020 року наша держава набула статусу партнера з розширеними можливостями Альянсу.
- Стефанішина заявила, що Україна у 2021 році чекає на підготовку до надання Плану дій щодо членства в НАТО. Згодом міністерка повідомила, що РНБО готує рішення про ключові заходи України на шляху до членства в НАТО.
- Президент США Джо Байден заявив, що підтримує прагнення України вступили в Альянс.