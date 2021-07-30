Швидкі рішення, – в ОПУ розповіли, чого чекають від нового керівництва ЗСУ
Джерело:"РБК-Україна"
Володимир Зеленський нещодавно здійснив кадрові зміни у Збройних силах України. Він чекає від нового керівництва ефективної модернізації армії та сфери оборони.
Чого Зеленський очікує від нового командування
Держава не може буксувати в питанні забезпечення військових. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
До теми Бойовий генерал Сергій Шаптала: що відомо про нового начальника Генштабу ЗСУ
Україні потрібно трансформувати армію та адаптувати її до того, як еволюціонують сили й засоби ведення війни.
Президент розраховує на велику швидкість прийняття рішень, системну комунікацію між керівниками, краще поєднання штабних і командирських якостей, краще стратегічне планування розвитку ЗСУ,
– пояснив Подоляк.
Він наголосив, що кожен український військовий має розуміти перспективу для себе і для армії.
Що відомо про кадрові зміни у ЗСУ
- 27 липня Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ, а на його місце призначив главу оперативного командування "Північ" Валерія Залужного.
- На посаду начальника Генштабу президент обрав бойового генерала Сергія Шаптала, командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ – Євгена Мойсюка, командувачем Операції Об'єднаних сил – Володимира Кравченка.