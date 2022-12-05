В ОПУ розповіли, які регіони найбільше постраждали від нової ракетної атаки Росії

Сьогодні, 5 грудня, Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Ціллю окупантів вже традиційно стала енергетична інфраструктура нашої держави.

Цього разу суттєво постраждали Київщина, Одещина, Вінниччина та інші регіони. Однак це не означає, що десь у нас все дуже погано, а десь – навпаки, все добре. Про це 24 каналу розказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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У суспільстві розуміють ситуацію

Він зауважив, що людям не потрібно панікувати, адже Україна наразі має 3 ключові речі, що допоможуть їй у рамках цієї антиенергетичної війни, яку веде Росія.

За словами Подоляка, по-перше, у нас є консенсус суспільства щодо того, що так, зима буде важкою – подекуди будуть дефіцити електроенергії, складнощі з водопостачанням та опаленням.

Врешті, не потрібно забувати, що наразі під контролем Росії перебуває Запорізька АЕС, яка покривала покривала ці дефіцити в українській енергосистемі, особливі в піки зимового періоду. Унаслідок цього спроможність системи також дещо зменшена.

Але попри усе це, суспільство чітко розуміє ситуацію, готове до труднощів і до того, що десь потрібно буде затягнути паски, але разом з тим знає – у складних ситуаціях можна буде звернутися до "Пунктів незламності" в різних містах, і таким чином перетерпіти цей непростий час.

Влада готова до викликів

Друге, що виділив Подоляк – те, що держава чітко розуміє: потрібно забезпечити ремонтні спроможності. Насамперед треба разом із партнерами знайти додаткові трансформатори, генератори тощо та забезпечити їхню наявність на місцях. Займатися цим необхідно цілодобово, і українські керівники саме так і роблять.

Ми цим займаємося. "Укренерго", ДТЕК ефективно працюють, Міненерго координує, в Офісі Президента постійно засідає енергетичний штаб, і це все відпрацьовується в онлайн-форматі,

– запевнив радник голови ОПУ.

Він додав, що щойно з'являється інформація про якісь неполадки – – туди одразу їдуть ремонтні бригади, і починається повторний цикл ремонту. І така відпрацьована система є результатом консолідованої роботи.

Потрібно більше засобів ПРО

Нарешті, третя складова – це те, що, за словами Подоляка, чергова атака крилатими ракетами має довести нашим партнерам, що все системи ППО та ПРО, про які просить Україна – це ні про що інше, крім як про збереження життя людей.

Він наголосив, що союзникам потрібно пояснювати – або Росія швидко програє, і таким чином ми зменшимо обсяги втрат для глобальної економіки, політики і соціальних відносин від цієї війни, або країна-агресорка буде продовжувати поводитися так, як вона поводиться в Україні та інших країнах, де розсилає листи з вибухівкою чи очима мертвих тварин, щоб спровокувати панічні настрої.

Системи ПРО – це виключно про право людей, дітей на життя. Це гуманістична зброя, зброя для захисту життя. Тому що атакувати нею нічого, крім ракет, які несуть смерть нашим людям, не будеш,

– підсумував Подоляк.

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