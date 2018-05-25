Опублікований тизер українського фільму "Позивний Бандерас"

У мережі опублікований тизер-трейлер українського військового детектива авторства Зази Буадзе "Позивний Бандерас". Фільм описує події 2014 року в зоні АТО на Донбасі.

За сюжетом фільму, група українських розвідників на чолі з капітаном Антоном Саєнком (позивний "Бандерас") ловить "Ходока" – російського диверсанта-підривника. Ці пошуки приводять "Бандераса" в його рідне село, проте земляки вважають Саєнка зрадником, тож йому належить знову завойовувати їх довіру і повагу.

Читайте також: У Києві презентували офіційний трейлер українського фільму "Бобот"

Зазначимо, що в основу сценарію фільму лягли щоденники нацгвардійця Сергія Башкова і розповіді бійців АТО.

Зйомки кінострічки розпочалися у травні 2017 року та відбувалися в Одеській і Херсонській областях. До слова, до зйомок була залучена військова техніка ЗСУ.

Зазначимо, що в епізодичних ролях знялися справжні військовослужбовці, які воювали на Донбасі.

На кіноекрани кінострічка "Позивний Бандерас" вийде 11 жовтня 2018 року.

Дивіться тизер-трейлер фільму "Позивний Бандерас":