ОПЗЖ та "Батьківщина" заблокували підписання закону про Вищу раду правосуддя
16 липня 2021 , 15:07Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
У парламенті виникли проблеми із підписанням закону щодо реформи Вищої ради правосуддя. Представники ОПЗЖ та "Батьківщини" зареєстрували проєкти постанов, які його блокують.
Мовиться про законопроєкт №5068, який змінює порядок призначення на посади членів ВРП та діяльності її дисциплінарних інспекторів.
До теми Думаю, що влітку 2022 року матимемо суттєво оновлену ВРП, – експертка
Зазначимо, що Вища рада правосуддя – це головний орган в судовій владі України. Його члени мають право повністю контролювати призначення і звільнення суддів.
На сайті Верховної Ради вказано, що авторами проєктів внесених постанов є депутати фракцій "Батьківщини", "Опозиційної платформи – За життя" та групи "Довіра".Чому підписання заблоковане?
Що цьому передувало
- 14 липня нардепи підтримали законопроєкт №5068 у другому читанні. Він передбачає конкурсний відбір та перевірку на доброчесність членів Вищої ради правосуддя.
- Крім цього, закон також визначає утворення Етичної ради. Її представники визначатимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП визначеним критеріям.
- Голова громадської організації Фундація DEJURE Роман Маселко назвав схвалення ініціативи перемогою. Однак застеріг, що її реалізація буде складною.
- Водночас президент Зеленський наголосив, що це – "без перебільшення історична подія". Й додав, що має на меті повернути довіру та повагу до судів.