ОПЗЖ та "Батьківщина" заблокували підписання закону про Вищу раду правосуддя

У парламенті виникли проблеми із підписанням закону щодо реформи Вищої ради правосуддя. Представники ОПЗЖ та "Батьківщини" зареєстрували проєкти постанов, які його блокують.

Мовиться про законопроєкт №5068, який змінює порядок призначення на посади членів ВРП та діяльності її дисциплінарних інспекторів.

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Зазначимо, що Вища рада правосуддя – це головний орган в судовій владі України. Його члени мають право повністю контролювати призначення і звільнення суддів.

На сайті Верховної Ради вказано, що авторами проєктів внесених постанов є депутати фракцій "Батьківщини", "Опозиційної платформи – За життя" та групи "Довіра".

Що цьому передувало

14 липня нардепи підтримали законопроєкт №5068 у другому читанні. Він передбачає конкурсний відбір та перевірку на доброчесність членів Вищої ради правосуддя.

Крім цього, закон також визначає утворення Етичної ради. Її представники визначатимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП визначеним критеріям.

Голова громадської організації Фундація DEJURE Роман Маселко назвав схвалення ініціативи перемогою. Однак застеріг, що її реалізація буде складною.

Водночас президент Зеленський наголосив, що це – "без перебільшення історична подія". Й додав, що має на меті повернути довіру та повагу до судів.

Голова парламенту не може підписати ухвалений закон та передати його на підпис главі держави, поки нардепи не розглянуть ці документи.