ОПЗЖ на межі розколу, – Казанський назвав причину

Раніше у Раді було кілька проросійських партій, але усі вони були одним цілим. Наразі існує основна антиукраїнська політсила "Опозиційна платформа – За життя", однак у ній вже розпочався розкол.

Таку думку висловив журналіст, представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Він наголосив, що ОПЗЖ здається єдиною партією, однак насправді вона дуже розколота зсередини.

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За словами Казанського, в ОПЗЖ люди одне з одним не розмовляють, у них важкі стосунки.

Експерти дотримуються такої думки, що ОПЗЖ вже на межі розколу,

– запевнив журналіст.

Партія розкололась на 2 табори

Як зазначив Казанський, існує 2 команди:

Сергія Льовочкіна – Юрія Бойка;

Віктора Медведчука – Вадима Рабіновича.

"Вони один з один не дружать Це пов'язано з судом Медведчука, його домашнім арештом та закриттям телеканалів – вони загостили протистояння та боротьбу в ОПЗЖ", – запевнив представник України у ТКГ.

Медведчук може бути причиною розколу

Віктора Медведчука підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. Ба більше, також є можливим те, що проросійський політик передавав інформацію Росії про розташування підрозділів Збройних сил України. Куму Путіна обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт

Казанський пояснив, що раніше Медведчук був активом та людиною, яка додавала медійних ресурсів. Зараз все змінилось.

Ми бачимо, що Медведчук перетворився на пасив. Його канали закриті. Водночас у Бойка є телеканал, який ніхто наразі не закриває, але Медведчук тягне проєкт на дно,

– заявив журналіст.

Також Казанський додав, що рейтинги Бойка і ОПЗЖ суттєво знизились.

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